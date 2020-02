Foldøy trygler om flere ferjeavganger

– Den store taperen er Foldøy, alle andre er vinnere. Vi har hatt et godt rutetilbud. Nå blir det tatt fra oss, sier Anne Karin Foldøy Oliversen.

Finnøy-sambandet legges om til kun å betjene Finnøy, mens Ryfylkeferjen skal betjene de fleste kaiene mellom Hebnes i nord og Stavanger i sør. Foto: Pål Christensen

Det er 22 fastboende på Foldøy og rundt 370 hytter. Øyfolket håper fylkespolitikerne vil bruke 1,2 millioner kroner ekstra og utvide ruteproduksjonen til den nye Ryfylkeferjen.

Ryfylkeferjen skal betjene de fleste kaiene i Ryfylkebassenget mellom Hebnes i nord og Stavanger i sør. Fartøyet skal være tilrettelagt for alle typer kaier i ruteområdet, og skal kunne frakte både biler, vogntog og passasjerer. I dag betjenes ruteområdet av tre ulike samband, som biruter.

Benyttet ikke opsjon

Tidligere har Samferdselsutvalget i Rogaland enstemmig vedtatt at den nye Ryfylkeferjen skal være elektrisk. Men utvalget benyttet ikke en opsjon som ville forbedret rutene i indre Ryfylke.

Rutemønsteret i hovedtilbudet er som følger, Hebnes-Foldøy-Hebnes-Nedstrand og så videre sørover om morgenen, mens det er motsatt om kvelden. Rutemønsteret i opsjonen for utvidet ruteproduksjon var Nedstrand-Hebnes-Foldøy-Jelsa-Foldøy-Hebnes-Nedstrand, deretter videre sørover, og motsatt på ettermiddag.

Admininstrasjonen i Kolumbus anbefalte ikke denne opsjonen.

– Passasjergrunnlaget fra Nedstrand til Hebnes/Foldøy om morgenen vil være svært tynt, det samme gjelder Hebnes/Foldøy til Nedstrand på ettermiddag. Jelsa har broforbindelse til Hebnes, det skal derfor ikke være nødvendig med bilferje både til Jelsa og Hebnes. Området er i tillegg betjent av hurtigbåt flere ganger om dagen. En utvidelse av ruteproduksjonen har en kostnad på 1,2 millioner kroner per år, heter det i et notat.

Trenger forbindelsen til Nedstrand

Foldøy er opptatt av å beholde kommunikasjonene mot Nedstrand, både av hensyn til innkjøp av matvarer og næringsvirksomhet.

– Det nye ruteforslaget til Ryfylkeferjen dekker ikke behovene til Foldøy. Foldøy mister to anløp per dag ifølge det forslaget som nå foreligger, der ferja legger opp for kvelden på Hebnes. Morgenturen fra Nedstrand mot Foldøy og Hebnes, og ettermiddagturen fra Foldøy og Hebnes, mot Nedstrand utgår. Det er per i dag ingen hurtigbåt som kan erstatte de to tapte anløp, heter det i en uttalelse fra Foldøy Fastbuerlag.

Saken diskuteres i Fylkesutvalget tirsdag og skal sluttbehandles i fylkestinget 3. mars.