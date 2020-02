Utenlandske marinefartøy besøker Stavanger

Fem marinefartøy fra Storbritannia og Nederland vil ligge til kai i Stavanger denne uken. De er på vei til øvelse for Forsvaret i Nord-Norge.

Simen Ingemundsen Journalist

I øvelsen Cold Response er sjø-, land- og luftstyrker i Forsvaret involvert. I tillegg er det invitert allierte nasjoner. Sjøstyrkene benytter uken i forkant til å seile nordover til øvelsesområdene.

Cold Response foregår i utgangspunktet i Nord-Norge, men noen av de deltakende enhetene har havneopphold i Stavanger før øvelsen starter. Fartøyene vil ligge til kai i sentrum.

Fakta Om øvelsen Cold Response: Fartøyene som ligger til kai i Stavanger, er fra Storbritannia og Nederland. De vil ligge der fra 26. til 28. februar.

Øvelsen Cold Response gjennomføres annethvert år.

Øvelsen finner sted i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke.

Øvelsen varer fra 8. til 18. mars.

Styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge.

Mellom 15.000 og 16.000 soldater vil delta på øvelsen, men tallet kan øke. Kilde: Forsvaret Les mer

Cold Reponse ble gjennomført i Midt-Norge i mars 2016. Foto: Ørn E. Borgen

Cold Response blir gjennomført hvert andre år og er en viktig øvelse for Forsvaret. Hovedhensikten med øvelsen er å øve høyintensitets krise- og krigsoperasjoner under krevende vinterforhold.

Sjef for operasjoner, flaggkommandør Kyrre Haugen, forteller at samøvelse med våre allierte er viktig for å kunne være best mulig forberedt for operasjoner innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar.

– Det nordnorske klimaet gir gode muligheter for å øve sammen under arktiske forhold. Norge er ledende på vinteroperasjoner, og øvelsen gir gode muligheter til å trene. Alliert deltakelse på øvelser i Norge er en regelmessig aktivitet og styrker alliansens kunnskap om operasjoner i vårt nærområde, sier Haugen i en pressemelding.

Luft-, sjø-, og landstyrker i Forsvaret deltar i øvelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen