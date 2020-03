Sandnes: Hanaturen

Foto: Knut Sellevold

Sandnes Turlag

Kommune: Sandnes

Lengde: 8 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Du kan starte turen fra Hanabanen ved å gå ut på Hanafjellet eller Skolefjellet. Begge steder er flotte utsiktspunkt. Du tar deg ned Hanatrappene og krysser gangbrua over Skippergata. Etter å ha gått ut Gangaren tar du opp Høgevollsveien og Nøtteveien, og videre opp Mindeveien.

På toppen av Mindeveien, ut til venstre, kan du ta en liten tur ut på fjellet hvor det er flott utsikt, før du begir deg inn på turvei og sti som fører deg forbi Skjeraberget.

Du kan ta en avstikker opp til de to toppene på Skjeraberget med den mystiske «tyskerhålå». Nede på veien igjen og innover Are Frodes vei, kommer du til Øygard ungdomsskole. Her tar en gangsti deg ned og over Skippergata. På gater, gangstier og stier tar du deg nå helt opp til vannbassenget under Ulvanutane.

Underveis passerer du nok et fjell med fin utsikt – før du på gater, gangstier og stier tar deg ned til Aspervika skole. Gatelangs rusler du nå ut til Sandvikbakken og tilbake til Aspervika. En turvei tar deg forbi Hana kirke og et stykke opp langs Åsveien. Du går ut på Rovikfjellet og nyter den flotte utsikten over havna. Videre tar en tursti deg tilbake til Hanabanen.

Det kan være greit med gode tursko og brodder på vinterføre.

