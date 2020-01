Mattilsynet fant mugg på kjøkkenet på SFO

Mattilsynet har gitt Haga skole i Sola frist til 17. januar med å vaske opp i forholdene på SFO-kjøkkenet sitt.

Haga skole

Mattilsynet har hatt inspeksjon i kjøkkenet på Skolefritidsordningen (SFO) på Haga skole i Sola. Nå har skolen fått frist til 17. januar med å vaske opp i forholdene.

Det er Solabladet som skriver dette.

Mattilsynet skal ha funnet både mugg og matvarer utgått på dato.

Det var 18. november i fjor at Mattilsynet var på inspeksjon på Haga skole sin SFO. Bakgrunnen var en bekymringsmelding de fikk tidligere samme måned. Mattilsynet avdekket dårlig renhold og orden.

Skolen har fått pålegg om å ordne opp innen 17. januar.

I en rapport skriver Mattilsynet at de observerte at kjøkkenbenken var overfylt av diverse gjenstander som ikke tilhører et kjøkken. Renholdet og vedlikeholdet var mangelfullt.

De ansatte har selv opplyst at det tidligere hadde blitt oppdaget en mus i et av skapene i kjøkkenet, skriver Solabladet.

