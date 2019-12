To menn pågrepet etter å ha truet mann med våpen på Bryne

Politiet fikk det travelt da to hendelser skjedde omtrent samtidig på Bryne.

To hendelser med kort mellomrom på Jæren mandag kveld. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Situasjonen er uoversiktlig og vi jobber nå med å samle alle trådene, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand, til Aftenbladet. Det er ukjent om de to hendelsene har sammenheng med hverandre.

Beruset kvinne

Rundt 19.11 fikk politiet melding om en overstadig beruset kvinne liggende på bakken ved Frelsesarmeens lokaler på Bryne. Kvinnen klarte ikke å gjøre rede for seg og var kald, våt og dårlig. Hun ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus for en sjekk. Det er ukjent om kvinnen var utsatt for noe kriminelt.

Omtrent samtidig med denne hendelsen, fikk politiet melding om en mann som var blitt truet med våpen. Hendelsen skal ha skjedd i en bil, like ved Frelsesarmeens lokaler. Mannen som ble truet med våpen er uskadd.

Væpnet aksjon

– Kort tid etter hendelsen pågrep politiet to menn på Bryne, opplyser Strand. Politiet var bevæpnet under aksjonen.

Mennene, som er i slutten av 20-årene og i slutten av 30-årene, skal være kjenninger av politiet.

– De to mennene vil sannsynligvis bli avhørt i morgen. Da vil vi få mer klarhet i hva som har skjedd.

– Var kvinnen som ble funnet på bakken kjent for politiet?

– Nei, det var hun ikke.

