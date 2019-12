Hyttebrann i Sirdal slokket – hytte er totalskadd

Brannmannskaper har jobbet hele natten med å slukke brannen i ei nybygd hytte i nærheten av Forelokken/Hammersmarkvatnet i Sirdal. Hytta er totalskadd.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Brannen er nå slokket, men brannmannskapene blir på stedet til i 9-tiden lørdag morgen for å drive etterslokking på den totalskadde hytta. Da drar vi opp og gjør videre undersøkelser, sier oppdragsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet lørdag morgen.

Meldingen om brannen i den nybygde hytta kom klokka 22.27 fredag kveld. Brannvesenet i Sirdal rykket ut. En person som befant seg i hytta, ble sjekket av helsepersonell etter å ha inhalert røyk fra brannen.

Foreløpig ukjent årsak

– Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, meldte politiet ved 23.50-tiden fredag.

Fra vaktoperatør hos Rogaland brann og redning får Aftenbladet opplyst at det var tre personer i hytta da brannen startet, og at det var en hyttenabo som varslet om den.

Klokka 03.30 natt til lørdag meldte brannmannskapene at det fortsatt brant godt i hytta, og at de ikke hadde kontroll.

Spredte seg fra halvtak

De første meldingene om brannen gikk ut på at det ikke brant i selve hytta, men i et halvtak som fører til hytta. Klokka 23 fredag meldte politiet at brannen nærmet seg hytta.

Forelokken ligger mot den nordlige delen av Hammersmarkvatnet. Hytta ligger i Vest-Agder fylke, men ligger under Sør-Vest politidistrikt.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 22:55 Oppdatert: 28. desember 2019 08:37