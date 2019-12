Bryne vil ha elektrokjedene tilbake

Power flyttet til Klepp. Elektrobutikken Solberg gikk konkurs. Nå vil Time kommune ha statens hjelp for å få kjedene tilbake til kommunen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alle konkurrentene er borte. Men Svein Inge Håland på Skousen selger kun hvitevarer, ikke fjernsyn og slike ting. De må folk reise ut av regionhovedstaden for å kjøpe. Håland ser likevel positivt på at Time-ordfører, Reinert Kverneland, nå kjører en ankesak som kan gi butikken en ny, stor konkurrent. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

– Vi er et regionsenter. Hva betyr det? Det er ikke det at jeg ikke kan reise til Klepp, forklarer Reinert Kverneland (H).

Ordføreren sitter i bilen, og er på vei ut for å vise hva som i dag ikke kan selges på Bryne, fordi kommunen eller private ikke kan tilby plass til de store kjedene som ønsker å komme til byen.

– Men vi har tomtene, vi får bare ikke lov til å bruke dem, fortsetter Kverneland, der vi snor oss mot Håland, Jærens svar på Forus.

Fakta Håland Hva: Området sør for Bryne regulert for næring og handel med plasskrevende varer. Tall: 700 dekar. Rundt 70 bedrifter. 1350 arbeidsplasser. Kjeder: Bohus, Coop Obs Bygg, Monter, Wurth, Plantasjen, Mur og Bygg, Sig. Halvorsen, Rema 1000 og Biltema.

Tirsdag vedtok politikerne den nye kommuneplanen. Bortsett fra det som skal skje på Kvernaland/Kalberg og som kommer i egen sak til sommeren, gjenstår bare to saker å løse:

Den ene dreier seg om et masseuttak overfor Undheim. Den andre gjelder hva som kan selges på Håland.

Blir kampsak

Begge sakene har etter innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen vært gjenstand for mekling – uten resultat. Men kommunen nekter å bøye seg, og tirsdag ble saken anket inn til Kommunaldepartementet for endelig avgjørelse.

Vedtaket ble fattet med 21 mot 6 stemmer fra SV, MDG, V, en uavhengig og en fra Sp. Mindretallet vil at det aktuelle området fortsatt skal være regulert til næring:

«Tanken er først og fremst at me ikkje bør leva av varehandel og forbruk, men av produksjon. Eg vil heller at me prøver å få produksjonsbedrifter til kommunen, enn endå fleire kjøpesenter og butikker. Det er heller ikkje særleg miljøvennlig å leggene opp til endå meir bilbasert handel.» Skriver Ingrid Fiskaa (SV) i en kommentar til Aftenbladet.

– Det er ikke snakk om å åpne hele Håland for detaljhandel, bare et lite område, sier ordføreren.

Biltema økte med 80 prosent

Vi når Biltema, det ble også en stor kampsak, men til slutt fikk kjeden lov til å bygge landets største Biltema-senter her på Håland.

– Det ble en lykke for oss dette, sier Torunn Ollestad, nestsjef på Biltema Bryne. Omsetningen har det første driftsåret økt med over 80 prosent etter at de flyttet fra sprengte lokaler i sentrum. Varehuset har fått kunder fra hele regionen.

Biltema har på ett år økt omsetningen med over 80 prosent etter kjeden flyttet ut av Bryne sentrum. Det nye her på Håland er 7350 kvadratmeter, større enn en internasjonal fotballbane og har 19.000 ulike artikler. Det hadde ikke fått plass i sentrum, er både ordfører Reinert Kverneland og nestsjef Torunn Ollestad enig om. Foto: Geir Sveen

– Alle ser at det ikke er plass til et slikt varehus i sentrum, det måtte være her, sier ordføreren.

I nabolaget ligger også Plantasjen og Bohus, og det er i dette kvartalet kommunen tar opp kampen for at det kan komme nye butikker, men de må være større enn 1500 kvadratmeter.

Må være over 1500 kvadratmeter

– Hvilke butikker dreier det seg om?

– Det må bli store kjeder. På Bryne har vi i dag for eksempel ingen kjeder som selger brunvarer. Kjeder som Jula hadde også passet godt inn her.

– Så det er litt frustrerende at du må til for eksempel Klepp for å kjøpe nytt fjernsyn?

– Nå kjøpte jeg ny TV da jeg flyttet i leilighet for fire år siden. Men jeg trengte ny steikeovn, og den fikk jeg på Bryne, hos Skousen. Men der får jeg ikke fjernsyn og slike ting, bare hvitevarer. Nei, det er jo ingen krise om noen må kjøre til Klepp for slike varer, det er ikke det. Det handler om hva et regionsenter skal tilby – og kjedene vil hit, forklarer Kverneland.

Butikkene som ble borte

Bryne hadde lenge den elektriske forretningen Solberg midt i sentrum. Den var kjent for god service og stod opp mot de store kjedene. Den ville til Håland, men fikk bare lov til å legge verkstedet der. Butikken gikk siden konkurs.

Power kom til Bryne, men flyttet raskt til Jærhagen for å bli nabo med Elkjøp. Det skjedde fordi den ikke hadde mulighet for å utvide der den lå ved siden av M44, ifølge ordføreren.

– Jeg husker at du kjøpte steikeovn her, hilser Svein Inge Håland, assisterende butikksjef på Skousen, når ordføreren kommer innom.

Håland jobbet tidligere på Solberg og hadde Power som nabo. Nå er begge borte.

– Men for meg var det en fordel å ha en konkurrent som nabo. Kundene gikk til begge, sammenlignet varer og priser, og gikk for det beste tilbudet, smiler Håland, som ikke er bekymret for at kommunens nye kampsak kan gi ham større konkurranse.

Klepp har også burgerne

På turen vår kan vi heller ikke stikke innom hverken Burger King eller McDonalds. Begge valgte Klepp.

– Ja, slik er det. Jeg skulle gjerne hatt også dem her på Bryne. En av kjedene ville også hit, men det var ikke plass. Fordi de også måtte ha drive-in, forklarer Kverneland.

Nå er han mest spent på om Oslo vil åpne for salg av fjernsyn og slike ting på Bryne.

– Det er helt usikkert, selv om vi har borgerlig regjering, medgir Høyre-ordføreren.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 17:57