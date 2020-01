I år kan du få to nye søppeldunker

Visste du at du kan bestille egen søppeldunk for glass og metall i Sandnes? Og at det snart er mulig å bestille ekstra dunk til hageavfall?

Slik ser den nye beholderen for glass ut. Foto: Sandnes kommune

Sandnes: Noen synes kanskje det blir vel mye med fem søppeldunker utenfor huset, men nå er det mulig å supplere rekken av avfallsdunker for restavfall, papir og bioavfall, med to nye.

– Alle som ønsker det kan bestille egen beholder for glass og metall. Tømming bestilles etter behov på samme måten som du bestiller henting av grovavfall, forklarer Kjersti Ohr, virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon i Sandnes kommune.

Beholderne gir ikke utslag på renovasjonsavgiften. Dessuten gir det bedre plass i restavfallet når glass og metall kastes i egen dunk. Sorteringsanlegget på Forus gjør at metall og plast kan kastes i restavfallet.

Vil ha hageavfall til Vatne

– Du kan velge hentedato via appen eller på nettsidene. Og det kan være lurt å bestille SMS-varsling slik at du husker å trille ut dunken på rett dag, råder Ohr.

I Stavanger er det allerede innført ordning med egen beholder for glass. Også her er ordningen frivillig.

Sandnes kommune har også et mål om å tilby egen dunk for hageavfall i hagesesongen. I dag kan hageavfall kastes i brun dunk for bioavfall. Hageavfall kan også leveres gratis på miljøstasjonen på Vatne, i tillegg til gjenvinningsstasjonene på Sele og Forus.

– Vi vet at hageavfall ikke egner seg særlig godt for biogassanlegget på Grødaland, men at det egner seg veldig bra for vårt eget biokullanlegg på Vatne. Da er det en god ordning med egen dunk for hageavfall, forklarer Ohr.

Snart er det tid for henting av juletreet. Foto: Anders Minge

Henter juletreet

Det er på tide å kvitte seg med juletreet. Treet kan settes ut sammen med den brune beholderen i uke to og tre. I Forsand hentes treet 13. januar. Har du nedgravd avfallsstasjon, plasserer du treet utenfor den 7. januar. Men bor du på Figgjo, Bogafjell, Sviland eller Riska, må du vente til 14. januar.

I år blir juletrærne fraktet til biokullanlegget på Vatne. Her blir det først kvernet til grovflis før det sendes inn i en ovn på rundt 400 grader uten oksygen. Resultatet blir ferdig biokull.

I fjor åpnet kommunes nye biokullanlegg på Vatne. Et anlegg som kan produsere inntil en kubikkmeter biokull per døgn, tilsvarende opp mot 300 kg.

Biokull omsettes i dag på det europeiske markedet for en relativt høy pris, mellom en halv og 1 euro per kg (5-10.000 kr per tonn).

Biokull deles også ut til bruk i hager og blomsterbed. Biokullet kan nemlig redusere behovet for gjødsel.

I Stavanger blir juletreet hentet i uke 2 og 3 på samme dag som vanlig avfallstømming. For de som har nedgravd avfallssystem, hentes treet 8. og 9. januar. Kommunen ber deg sjekke værmeldingen før du setter ut treet. Er det meldt vind, så vent med å sette ut treet til kvelden før, eller samme morgen som det blir hentet.

Biokull laget på Vatne. Foto: Pål Christensen

Bestill henting

Private husholdninger i Sandnes kommune kan også bestille henting av grovavfall som er for stort for restavfallsdunken. I den røde plastbeholderen kan du kaste blant annet kjemikalier, maling, spraybokser, batterier, lyspærer og småelektrisk avfall. Ordningen er inkludert i kommunale avgifter.

