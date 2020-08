Saudabu Anders Opedal ny toppsjef i Equinor: - Det blir bra med en ingeniør

Ingeniøren og Saudabuen Anders Opedal trakk det lengste strået da Equinors styre skulle finne Eldar Sætres etterkommer. I dag ble det kjent at det er han som overtar topplederjobben.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tillitsvalgt for de Safe-organiserte i Equinor, Bjørn Asle Teige er glad for å få en ingeniør som toppsjef i selskapet. Foto: Jon Ingemundsen

Tillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige, sier de fikk nyheten mandag morgen.

– Jeg tror det blir godt mottatt. Anders Opedal er en solid type og har god støtte fra oss. Han har vist seg å ha veldig gode samarbeidsevner, og er interessert i å samarbeide om å finne gode løsninger. Han er åpen og ærlig, noe vi setter pris på når vi nå ser fram mot et videre godt samarbeid.

Teige forteller at Opedal har ledet flere teknologiprosjekter, og tror det er bra for Equinor med tanke på fremtiden.

– Det er viktig å ha en leder som har jobbet med dette. Vi savner alltid flere folk med praktiske tilnærminger og Opedal har bakgrunn som ingeniør. Det synes vi er en god ting.

Den norske stat er Equinors største eier, derfor fremhever også Teige statens støtte som et viktig element å ta hensyn til.

– Den norske stat er en stor eier av Equinor, derfor er det også viktig at Equinor har landet bak seg. Equinor tar jo en del plass i samfunnet.

Anders Opedal fra Sauda er utdannet ingeniør og ny toppsjef i Equinor. Foto: Kristian Jacobsen

– Oljealderen er ikke over de neste tiårene

Teige tror Opedal kommer til å fortsette i den retningen som foreløpig er vedtatt av styret og generalforsamlingen.

– Samtidig må han tilpasse seg Norges plass i Parisavtalen. Her tenker jeg det er godt at en ingeniør med forståelse for praktiske løsninger står i front.

Teige sier Equinor i hovedsak er et oljeselskap, men at de må forholde seg til en verden der det fornybare skal vokse fortere.

– Dette går ikke fortere enn det går. Hvis alle ønsker seg el-biler tar det flere tiår å få bygget alle el-bilene. Alt henger sammen. Selv om en ønsker seg en bestemt utvikling så skjer det ikke på et øyeblikk. Det som da betyr noe er at man setter en retning og jobber mot den, sier han.

– Oljealderen er ikke over de neste tiårene, selv om det skjer endringer. Energisystemet på jordet er fremdeles sånn at olje, gass og karbon har en stor plass. Det å få til endringer tar derfor lenger tid enn man kanskje ønsker seg.

Anders Opedal fra Sauda er utdannet ingeniør og ny toppsjef i Equinor. Foto: Anders Minge

Lærersønn fra Sauda

Meldingen om at Anders Opedal overtar som toppsjef i Equinor kom som børsmelding mandag morgen. Opedal, lærersønnen fra Sauda, tar over fra 2.november. Eldar Sætre går dermed av etter seks år som toppsjef, og over 40 år i selskapet.

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

– Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Equinor-styreleder Jon Erik Reinhardsen i en melding.

Disse oljeselskapene er best på klima: Equinor på sjette plass

En rekke interne kandidater har tidligere vært nevnt som mulige etterfølgere til Sætre.

Avtroppende Eldar Sætre. Foto: Jon Ingemundsen

Fire interne

Blant disse er Equinors internasjonale direktør Torgrim Reitan, lederen for selskapets enhet for markedsføring, midtstrøms og prosessering Irene Rummelhoff, finansdirektør Lars Christian Bacher og norgessjef Arne Sigve Nylund.

Blant de interne har også direktør for nye energiløsninger Pål Eitrheim vært nevnt, det samme har Brasil-direktør Margareth Øvrum og tidligere finansdirektør Hans Jakob Hegge.

Selskapet vil holde en pressekonferanse klokken 12.

Avtroppende toppleder Sætre vil være tilgjengelig som rådgiver for den nye toppsjefen før han pensjonerer seg i mars neste år.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, sier avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i en kommentar.

– Takket være utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet, er Equinor i dag et sterkere og mer konkurransedyktig selskap, bedre forberedt for lavkarbonfremtiden enn noensinne. Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier Sætre.