Høyhus ved St.Olav fikk skryt i fylket

Samtlige representanter, med unntak av Venstre og Torfinn Ingeborgrud (uavh) stiller seg positive til et høyhus på tomta til Misjonskirken, «da dette vil bidra til å styrke sentrumsutvikling i et område med svært god tilgjengelighet med miljøvennlige transportformer».

Dermed lånte politikerne ikke øre til Riksantikvaren, som mener det vil bli for dominerende i bybildet hvis det kommer høyere bygninger i området enn de som alt står der i dag.

«Utformingen og høyden på bygningen vil ha en negativ innvirkning på landskapsrommet med Breiavatnet og domkirken, og kan medføre fare for utilbørlig skjemming av domkirken», skriver Riksantikvaren, som mener prosjektet er i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser

– Dette bygget har blitt mye diskutert. Selv om et stort bygg ikke er uprolematisk, så er det vår oppgave å fortette og urbanisere. Da må vi kunne oppføre slike bygg også. Det framstår som et fint bygg. Det blir viktig å få til liv på bakkenivå, sa Elin Schanche (H).

Hun fikk støtte av Per Kåre Foss (KrF).

– Det er et spennende prosjekt der man forsøker å fortette kraftig. Jeg er veldig posistiv til slike grep, og da met et bygg som har signalkarakter, noe som vil bli lagt merke til, sa Foss, som på vegne av KrF, Ap, Høyre og Sp foreslo å droppe flere av innsigelsene fylkesrådmannen anbefalte mot planen, deriblant den som går på byggehøyder.

Foss var ikke enig med fylkesrådmannen i at høyhuset framstår som et «forstyrrende og uheldig fremmedelement».

– Jeg for min del er ennå skeptisk til høyden i prosjektet, sa Torfinn Ingeborgrud (uavh).

Flertallet nøyde seg med et par innsigelser, men da om helt andre forhold enn byggets høyde. Innsigelsene som følger saken tilbake til ny behandling i kommunen, går på parkeringsbestemmelsene i prosjektet, antall parkeringsplasser for handikappede og at tre av leilighetene i bakenforliggende hus må sikres akseptable forhold for dagslys.