Problemer i kø for skattekontoret Siv Jensen la til Stavanger

I 2015 bestemte regjeringen seg for å plassere et nytt, landsdekkende sekretariat for den nye skatteklagenemnden i Stavanger.

I praksis forbereder sekretariatet saker for skatteklagenemnda. 48 fast ansatte jobber på Forus-kontoret i dag. Av disse er 38 saksbehandlere.

Problemlisten

Effektiv klagesaksbehandling og at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, ble framhevet av finansminister Siv Jensen (Frp).

Situasjonen er denne:

Oppstartsproblemer: Det tok lengre tid enn forutsatt å komme i ordinær drift.

Dobbeltarbeid: Uenighet og manglende avklaringer om arbeidsdeling har ført til dobbeltarbeid.

Lange køer: Siden etableringen på Forus 1. juli i 2016 har det oppstått lange køer av ubehandlede saker. Ved utgangen av 2018 var det 2550 saker i kø. Cirka 500 saker ble overført til Skattedirektoratet etter en regelendring, så det hjalp på.

Gamle saker: I løpet av 2018 økte køen for over ett år gamle saker fra 835 til 1346. Kravet er å behandle 90 prosent av sakene innen åtte måneder. Resultatet i 2018 ble 74 prosent.

Komplisert: Mange av de eldste sakene er tunge og store saker, og saksbehandlingstiden er allerede overskredet når sekretariatet mottar sakene. Før jul i 2018 var det nesten 2600 ubehandlede saker. Flere av disse hadde ventet på behandling i over 12 måneder. Cirka 60 prosent av sakene er særlig krevende.

Negativ utvikling: Situasjonen forverret seg fra 2017 til 2018. Skatteetaten konstaterer vedvarende utfordringer.

Gransking: Eksterne granskere ble hyret inn for å kartlegge problemene.

Ressurser: Det vil kreve 20 nye årsverk for å fjerne køen i løpet av cirka tre år, eller opptil 59 saksbehandlerårsverk for å ta unna køen på ett år.

Jon Ingemundsen

Ansetter nye folk

Direktør for sekretariatet, Øyvind Eskeland, forteller at det allerede fra oppstarten 1. juli 2016 ble forutsatt at nemnda skulle håndtere alle klager med uenighet mellom skattekontor og skattyter.

– Så før vi på noen måte var fulltallige, ramlet det inn hundrevis av klager per måned. Halvannet år senere var køen på nesten 2500 saker, sier han.

Skatteklagenemnda

Køene øker fortsatt noe.

– Vi prøver å holde ting i sjakk, og vi klarer det nesten, men restansen går ikke ned nevneverdig, sier Eskeland.

Regjeringen blar opp 8 millioner til økt bemanning neste år, og direktøren tror det kan gi opptil seks til sju nye saksbehandlere og en ny seksjonssjef. Ved utgangen av neste år håper han å disponere totalt 57 stillinger, hvorav 46 saksbehandlere.

– Det vil hjelpe på, men det er behov for flere saksbehandlere for å bygge ned restansen innen rimelig tid, sier han.

– Problemene gir Stavanger flere statlige arbeidsplasser?

– Ja, og det er jo bra med flere statlige stillinger, sier Eskeland.

Han omtaler grundigheten som en akilleshæl.

– Men vi må bruke tid for å få til et godt resultat, sier Eskeland, som mener kompleksiteten i saker bare øker med tiden.

– Vi håndterer alt fra saker om pendlerfradrag til kompliserte saker mellom multinasjonale selskap om verdier for flere hundre millioner kroner, sier han.

Køen er nå på over 2500 saker. Sykefraværet ligger på halvparten av Skatteetaten for øvrig. Ingen har sluttet på grunn av arbeidsmengde, ifølge direktøren.

Det lyktes ikke Aftenbladet å få kommentarer fra Jensen eller Skattedirektoratet innen artikkelen ble ferdigstilt.