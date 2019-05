13-åring fikk bank i Kvernevik - politiet etterlyser vitner

To gutter på 13 og 14 år er fredag mellom klokken 19 og 20 ute og går på en gangsti mellom Duganekroken og Duganeveien ved gamle Kverntorget i Kvernevik.

– En gjeng på rundt 15 ungdommer kommer opp mot dem, og to av dem går på den yngste av guttene og slår og spenner 13-åringen, sier etterforskningsleder i politiet Arne Sindre Gilje til Aftenbladet.

Foranledningen til sammenstøtet er foreløpig litt uklar.

Men så kommer to voksne, handlekraftige kvinner gående.

– De to tar tak i hver sin av de to unge som står og spenner på 13-åringen, og får stoppet dem. Fornærmede, 13-åringen, er vettskremt etter å ha fått seg en omgang og fått en del skader og springer vekk, sier Gilje.

Gutten får med seg at det er to kvinner som er årsaken til at han kommer seg løs, men har ingen beskrivelse av de to. Nå ber politiet de to kvinnene ta kontakt med politiet på telefon 51899000.

Gilje skryter av kvinnenes innsats.

– Det er imponerende at de grep inn, sier han.

13-åringen trengte helsetilsyn etter at han ble slått og sparket i kroppen og hodet, og måtte til legevakten.