De rødgrønne åpnet valgkampen i byparken

Nå er valgkampen i gang for de rødgrønne partiene i Stavanger, og alle møtte smørblide opp i byparken til tross for dårlig vær.

LO Rogaland tar regningen hos Geir Ekeland, best kjent fra pølsebua på Domkirkeplassen, for å gi gratis pølser til de oppmøtte. I sitt eget telt steker de lapper med syltetøy.

Jon Ingemundsen

Fra «lysthuset» i byparken tales det om mindre bruk av deltidsstillinger, skole, kollektivtrafikk, cruiseskip, bompenger, eldreomsorg, og hvordan Stavanger skal nå målene i den vedtatte klima- og miljøplanen.

Alexander Rügert-Raustein i Rogaland MDG forteller at han har tro på at de Grønne kan få makt etter fylkestingsvalget, og han mener det er på sin plass:

– Vi er villige til å ta de tøffe valgene som mange andre ikke tør å ta. Det er man nødt til for å nå målene om å senke klimautslipp i regionen, mener han.

Leder for SVs lokallagsstyre i Stavanger, Elisabeth Aaserød har troen på at Stavanger vil få et rødgrønt skifte.

– Det er mer og mer sannsynlig i mine øyne, sier Aaserød. Hun forteller at en av de viktigste sakene i valgkampen blir å senke klasseforskjellene.

– At det bor 300 fattige barn i Stavanger er noe vi må ta på alvor, sier hun.

