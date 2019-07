Program Gladmat torsdag 25. juli

10.30: Gladmattur med turkafé på Gramstad/Dalsnuten, i samarbeid med Stavanger Turistforening.

11.30: Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne på Blågrønt.

12.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Juniorenes matredderkamp med Fra Hage til mage og Mette Nygård Havre på Smak på Norge. Gladmats seniorlunsj, Ostehuset Domkirkeplassen. Sommerens hjerteligste lunsj som arrangeres i samarbeid med Sesam. Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes.

12.30: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen – Honey & Roots på Torget.

13.00: Kokepunktet: Hva gjør vi med matsvinn? Samtale som ledes av Harald Birkevold, med blant andre Mette Nygård Havre på Smak på Norge. Matkurs for barn med NKL Rogaland, Blågrønt. Matkurs for barn med Fra Hage til mage/Iver & Evne på Blågrønt. Kokepunktet: Sissel Beate Rønning fra Nofima på Torget.

13.30: Kokepunktet: Ingunn og Johan Anstensrud fra Den Sorte Havre på Smak på Norge.

14.00: Den glade Dåpsdagen, Domkirken. I samarbeid med Den Norske Kirke Konsert Rune Ellertsen på Torget. Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Kokkekonkurranse på Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde

14.30: Kokkekonkurranse på Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde. Kokepunktet: Mette Nygård Havre på Torget.

15.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Kokkekonkurranse på Smak på Norge: 20 minutter, 1 Mystery basket, hvem får det beste resultatet? Ledet av Kjartan Skjelde. Kokepunktet: Marianne Olssøn fra Hovelsrud Gård på Torget. Ureist på Klostergarden

15.30: Kokepunktet: Anne Marte og Kristoffer Evang fra Ask Gård Foredling på Smak på Norge.

16.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Matkurs for barn med Fra Hage til mage / Iver & Evne på Blågrønt. Kokepunktet: Sissel Beate Rønning fra Nofima på Torget. Amerikansk Barbeque med Grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team) på Harry Peppers stand.

16.30: Kokepunktet: Idar Håland fra Håland kjøtt på Smak på Norge.

17.00: Kokepunktet: Kristine Enger, Ordfører i Randaberg på Smak på Norge.

17.30: Kokepunktet Malt & Humle Bjørn Roth på Nofima.

18.00: Matglad, sommerens smakfulle eventyr! hos EG&DU.

18.30: Starlight Dinnershow Gladmat Spesial på Gaffel & Karaffel.

19.00: Det Glade Langbord på Ostehuset Domkirkeplassen. La Famiglia på Renaa:Matbaren