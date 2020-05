Vil ha deg på hjul 17. mai

Han elsket bilrebus som liten. Nå inviterer Arne Viste hele Stavanger til spørrekonkurranse på hjul 17. mai.

Postene i bilrebusen til Arne Viste ligger på historiske steder. Foto: Pål Christensen

Egentlig var det meningen at bilrebusen bare skulle være for venner og familie. Men da koronasituasjonen oppsto, så han at dette er en fin aktivitet for mange flere innenfor smittevernreglene. Om det deltar ti eller tusen biler, betyr ikke så mye for rebusen.

– Dette er en rebus som er lett å skalere opp. Oppgavene ligger på nettet, og du trenger ikke stå parkert på posten for å svare. Men alle må innom posten for å få nummeret på posten, sier Arne Viste.

Det er til sammen åtte poster fordelt rundt i Stavanger. På hver post står det oppgitt et nummer. Deretter er det bare å logge seg inn på en nettside og svare på oppgavene til dette nummeret. Der vil deltakerne også få ledetråder til neste post. De som ønsker å være med i en trekning om premie, sender svarene på mail.

Alle oppgavene er knyttet opp til nasjonalsangen. Dette blir den første 17. mai-feiringen Norge har en nasjonalsang. 11. desember 2019 vedtok Stortinget at «Ja, vi elsker dette landet» skal være Norges nasjonalsang.

– Sangen har åtte vers, og derfor har vi laget åtte poster. Innholdet i sangen er veldig godt knyttet opp til Norges og Stavangers historie. Dette blir en god anledning til å få et grep om hva nasjonalsangen handler om, sier Arne Viste.

– Artig vri

Anne Tove Austbø er leder av Byhistorisk forening Stavanger og redaktør av medlemsbladet Stavangeren. Hun har prøvd seg på oppgavene.

– Her var det mye spennende, og det var ikke alle jeg klarte å løse, sier hun.

Austbø synes Viste har fått til en artig vri på rebusen.

– Dette er oppgaver for liten og stor, og det blir helt sikkert mange gode diskusjoner rundt om i bilene. Det er en fin kobling mellom grunnloven, 17. mai-feiringen og lokalhistorien, sier Anne Tove Austbø.

Privat initiativ

Rebusløpet er ikke en del av det offisielle programmet til 17. mai-komiteen i Stavanger. Komiteen ble invitert til å være medarrangør, men takket nei blant annet av frykt for at det skal bli bilkaos. Det tror Arne Viste ikke at det blir.

– Nei, ikke så lenge man slipper å stå ved posten for å svare. Det er gode parkeringsmuligheter i nærheten av postene. Dessuten foregår rebusen over 12 timer, slik at trafikken vil bli godt spredt, sier han.

Han har satt en deltakeravgift på 350 kroner pr. bil (250 kroner for dem som melder seg på før 10. mai). Overskuddet går til et godt formål.

– Dette er ikke penger som skal brukes til asylsaken, overskuddet sendes til Leger uten grenser, understreker Arne Viste.

Arne Viste har hele livet sitt vært glad i bilrebus. Det startet med at faren dro familien med til et årlig bilrebusløp i Kristiansand da Arne var liten gutt.

– Jeg har kjempegode minner fra den gang. Gleden av å knekke koden, spenningen og lysten til å finne ut av oppgavene. Opp gjennom årene har det blitt noen bilrebuser, både i utdrikningslag og skolesammenheng, sier Arne Viste.