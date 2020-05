På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Gilbert Chikli (54) er en forbryterkjendis i sitt opprinnelige hjemland Frankrike, og har gjort lite for å dempe mytene om seg selv. På flukt fra det franske rettsvesenet ga han intervjuer og stilte villig opp på bilder sammen med kona Shirly (35) i parets hjem i Israel. Foto: Oded Balilty / TT NYHETSBYRÅN

Direktørbedragerne: Slik ble de lurt

I fjor sommer kom FBI med en rapport som viser omfanget av direktørbedragerier i forskjellige former. Ifølge FBI skal kjeltringer i løpet av en periode fra oktober 2013 til mai 2018 ha lure til seg over 11 milliarder kroner fra virksomheter verden over. Foto: Pål Christensen

Noen mennesker skyr ingen midler for å lure andre. De bruker avansert manipulasjon for å svindle ofre for milliarder hvert år. Som topplederen i et energiselskap i Stavanger. En annen av dem som havnet i det utspekulerte spillet, var en forelsket kvinne fra Jæren.

Mariell Karlsen var midt i læretiden. Så ble hun dømt for uaktsomt drap på jobb

Karlsen hadde ikke rukket å ta glattkjøringskurs. Foto: Tobias Willumstad Myrland

«Det har skjedd en ulykke, jeg har akkurat drept noen. Nå er livet mitt over.»

På telefon prøver Mariell Davidsen Karlsen febrilsk å forklare sjefen sin hva som har skjedd. 19-åringen gråter. I bilen foran henne sitter to tilsynelatende livløse personer.

Og hun vet at det er hennes ansvar.

– Jeg skjønte det med en gang, nå kommer jeg til å leve i et helvete i mange år.

Milliardær solgte hus med taket fullt av råte og sopp

Espen Nygård kjøpte huset i Tungenesveien 23 sammen med kjæresten Monica Roland. Da taket ble revet, ble de verste skadene avdekket. Foto: Jarle Aasland

Huset skulle være vedlikeholdsfritt – og dermed perfekt for det ferske samboerparet. Selgeren var en respektert næringslivstopp, og megleren kom fra distriktets største meglerfirma. Men husdrømmen ble til et sant mareritt.

