Slik går trafikken mens riksvei 13 i Suldal rassikres

Mandag starter arbeidet med å montere fanggjerde langs riksvei 13 i Suldal, etter steinraset som gikk i august, melder Statens vegvesen.

Ingen ble skadet da det nok en gang gikk ras i Rødsliane, også kalt Lovrabakkane, på riksvei 13 mellom Sand og Erfjord 9. august. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand

Arbeidet, som starter mandag 7. september, vil vare til og med 30. november. I denne perioden vil riksvei 13 ved Rødsliane være stengt i ulike perioder.

Veien stenges i perioder

Fra mandag til onsdag vil veien være stengt i disse tidsrommene:

kl. 08.30–10.30

kl. 11.30–14.30

kl. 15.30–17.30

På torsdager vil veien være stengt i tidsrommene:

kl. 08.30–10.30

kl. 11.30–14.30

Hastigheten blir nedsatt til 50 km/t, og det blir manuell dirigering. For lette kjøretøy er det mulig å benytte fylkesvei 4702 over Gullingvegen for omkjøring.

Fjellrens er utført

Riksveien, som ligger øst for Lovrafjorden mellom Lovraeidet og Sand, er en veistrekning hvor det har vært steinras tidligere. Etter raset 9. august har geologer inspisert området både med drone og fra helikopter, og det er utført fjellrens der raset gikk.

Fanggjerdet som nå skal monteres, skal sikre mot steinsprang tilsvarende det som skjedde i august og noe større. Fanggjerdet vil være på rundt 70 meter, og er et godt egnet sikringstiltak for dette skredpunktet. I tillegg skal det utføre ytterligere fjellrens, samt hogging av trær, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.