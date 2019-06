Oljemuseet kan takke Fredrik Hagemann

Rune Vandvik

20 mai i år var det 20 år siden Kong Harald åpnet Oljemuseet. Dagen ble markert med en enkel tilstelning. Som en av entusiastene for bygging av museet var Fredrik Hagemann invitert som en av hedersgjestene. Men han var blitt syk og kunne ikke komme.

Finn E. Krogh formidlet en hilsen han hadde sendt. For flere av hans nære venner ble dette det siste vi hørte fra han.

Institusjonen Norsk Oljemuseum ble til ikke minst takket være Fredrik Hagemanns innsats. Men det startet lenge før. Allerede i 1966 begynte han som en av de først tilsatte på det såkalte oljekontoret i Industridepartementet. Her var Hagemann med i en gruppe av tjenestemenn som la grunnlaget for en vellykket norsk petroleumsnæring. Etter Ekofisk- funnet ble det behov for å bygge opp en sterkere forvaltningsenhet.

Det ble Oljedirektoratet, og Fredrik Hagemann ble dets første sjef. Og det var han sammenhengende i 24 år. Til tross for sterk konkurranse fra oljeselskapene om dyktige fagfolk lyktes det å bygge en faglig sterk forvaltningsenhet, som raskt satte seg i respekt. I tillegg til å være en selvstendig enhet fungerte direktoratet langt på vei også som en fagavdeling for departementet. Dette var til tider en vanskelig balansegang, som Fredrik Hagemann med sin bakgrunn i departementet, håndterte med nennsom hånd. Denne tredelingen med politikk, forvaltning og butikk her fungert utmerket. Og det er en modell som den første oljedirektøren allerede fra startet av satte sitt tydelige preg på.

Hagemann hadde interesser langt ut over det faglige. Samfunnsspørsmål og litteratur hørte til de absolutte favoritter. Hans boksamling er helt unik. Og han hadde betydelige historiske kunnskaper. Han var en glitrende formidler. Med det ble han en etterspurt foredragsholder. Han trollbandt de fleste forsamlinger, ikke minst de unge. Mange av oss har mye å takke Fredrik Hagemann for som den virkelige oljepioner han var. Minnene er mange og gode.