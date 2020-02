To personer skadet i skiulykke i Røldal

To personer sendt til Haukeland med luftambulanse etter kollisjon i bakken på Røldal skisenter.

ULYKKE: To personer er skadet etter å ha kollidert i bakken på Røldal skisenter. Foto: Webkamera Røldal skisenter

Politi og luftambulanse rykket ut til Røldal skisenter etter melding om en ulykke tirsdag kveld.

To personer er skadet etter et sammenstøt i høy hastighet, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

– De skal være våkne og er tatt ned til en varmestue, sa Algrøy ved 20-tiden.

Ifølge daglig leder ved Røldal skisenter, Oddvar Bratteteig, skjedde ulykken rundt klokken 18.40.

– Det var to personer som kolliderte med hverandre i bakken. Den ene personen ble påkjørt av den andre. Nå er den ene personen sendt av gårde med luftambulanse, og vi venter på luftambulanse nummer to, sier Bratteteig klokken 20.10.

De to personene blir fraktet til Haukeland universitetsjukehus.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.36

