Erna Solberg avviser reforhandling av Granavolden-plattformen

Frp kan ikke kreve store endringer i regjeringsplattformen som de fire regjeringspartiene er blitt enige om, sier statsminister Erna Solberg (H).

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på vei ut fra i Debatten på NRK torsdag kveld. – Hadde Frp fått viljen sin, så hadde barna blitt der, og kanskje de hadde dødd, sa Ropstad. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Jon Engen-Helgheim fra Frp deltok også i Debatten på NRK. – Jeg hadde forventet at de i regjeringen som har stått for dette, ville sjekket om barnet faktisk er sykt, sa Helgheim. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er ikke noe grunnlag for at vi skal gjøre store endringer i Granavolden-plattformen, slo statsministeren fast på NRK torsdag kveld.

Dermed snevrer hun inn handlingsrommet for sin regjeringspartner. Men hun lover samtidig å lytte til innspillene fra Frp.

– Det er fortsatt mange ting vi ikke er ferdige med å følge opp, sier Solberg.

Frp har truet med å gå ut av regjeringen etter at partiet tapte striden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Ett av barna, en fem år gammel gutt, skal være alvorlig syk.

Ultimatum

Frps partiledelse jobbet torsdag kveld med en liste med krav som skal overleveres statsministeren.

Om Solberg vil beholde Frp i regjering, må hun innfri kravene innen slutten av januar, er ultimatumet fra regjeringspartneren. NTB fikk torsdag bekreftet at disse trolig vil bety en form for reforhandling av Granavolden-plattformen.

Solberg erkjenner at hun visste at Frp-stormen kunne komme på et tidspunkt, men peker samtid på at beslutningen om å hente hjem kvinnen og hennes barn ble fattet for en stund siden.

– Barn skal ikke dø på vår vakt

– Så er situasjonen sånn at noen ganger må man gjøre et moralsk riktig valg. Noen ganger må et regjeringsflertall skjære igjennom, sier statsministeren.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria. Vi har et ansvar for at et barn ikke skal dø på vår vakt, slår hun fast.

Kvinnen og barna var ventet til Norge torsdag, men reisen er blitt utsatt. De vil trolig komme fredag, ifølge Solberg.

– Men dette er det PST og politiet som har mest kontroll over, sier hun.

«Angivelig sykt»

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, trekker på sin side guttens sykdom i tvil.

– Nå snakker man om en angivelig sykt barn. Jeg hadde forventet at de i regjeringen som har stått for dette, ville sjekket om barnet faktisk er sykt, sa Helgheim i Debatten.

– Vi vil hjelpe barna, barna kan komme, men da må vi presse moren til å levere fra seg barna, noe som enhver god mor ville ha gjort hvis hun ikke hadde satt sine interesser foran barnas, sier Helgheim.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad peker på at det viste seg umulig å hente ut barna uten moren.

– Hadde Frp fått viljen sin, så hadde barna blitt der, og kanskje de hadde dødd. Nå er de på vei hjem, og det er jeg utrolig glad for, sier Ropstad.

