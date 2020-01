Laerdal fikk nasjonal designpris for NeoBeat

22. januar stakk Stavanger-bedriften Laerdal Global Health av med DOGA-hedersmerket for hjertemåleren NeoBeat. Stiftelsen for design og arkitektur i Norge, delte ut hedersmerket i Oslo onsdag.

Babyhjertemåleren til Laerdal Global Health vant DOGA Hedersmerket under prisutdelingen på DOGA 22. januar 2020. Foto: Øystein Gomo

DOGA Hedersmerket 2020 går til undervannsrestauranten Under, babyhjertemåleren til Laerdal Global Health, det vidstrakte landskapsprosjektet til Forsvarsbygg og tang- og tareprosjektet til Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue.

DOGA Hedersmerket deles ut årlig, og er den største anerkjennelsen blant DOGAs priser, og gis til særlig gode prosjekter som har mottatt DOGA-merket.

Laerdal ble også tildelt DOGA-merket, det som tidligere het Merket for god design, tidligere onsdag.

Ingeniører og designere ved Lærdal har stått for produktutviklingen av NeoBeat i tett samarbeid helsepersonell. Styreleder Tore Lærdal mener tildelingen fra Verdensbanken er en stor anerkjennelse av prosjektet.

Tore Laerdal Foto: Pål Christensen

Livredning for nyfødte

Laerdal Global Health har en uttalt målsetning om å redde livet til 400.000 mødre og barn hvert år. En av selskapets siste nyskapinger heter NeoBeat. Dette er et apparat som gir rask og pålitelig informasjon om hjerterytmen til nyfødte.

Pulsmåleren er egentlig utviklet for å hjelpe jordmødre på sykehus i fattige land. Imidlertid er den blitt så bra at også sykehus i vestlige land vurderer å ta den i bruk. Som første sykehus bruker Stavanger universitetssjukehus den ved alle de 12 fødestuene.

Neobeat legges over magen til den nyfødte babyen, og i løpet av få sekunder kan leger og jordmødre lese av pulsen.

– Her stemmer alt

Fra DOGA heter det:

«NeoBeat er et resultat av en svært grundig designprosess, og er spesielt tilpasset fødselssituasjoner i områder av verden med lite ressurser. Måleapparatet er svært enkelt i bruk, og gir umiddelbar informasjon om hjerterytmen til nyfødte på en skjerm.

Juryen roser Laerdal Medical Health for en svært grundig prosess, fra behovsforståelse, produktutvikling og testing – og helt ned til en finansieringsplan som gjør at NeoBeat er rimelig å anskaffe i utviklingsland.

Her stemmer alt: Den har en grundig gjennomtenkt form og funksjon som vi opplever som nyskapende på sitt felt. Den er enkel og intuitiv å bruke, gjøre ren og lade, og den er laget for å vare lenge. Den etterlater seg også et lavt miljøavtrykk,» skriver juryen i sin kjennelse.»

