Svenske Sofia heies nå fram av politikerne i Time

Både Fylkesmannen og rådmannen i Time vendte tommelen ned. Men torsdag får Sofia Edbæk likevel ja til planene om et nytt stoppested for turfolket rundt Frøylandsvatnet, med servering av kortreist mat fra eget drivhus på en nedlagt minkfarm.

Her sto det før ni minkhus. Nå får Sofia Edbæk likevel lov til å bruke det 4,9 dekar store småbruket som en ny rasteplass for folk som går tur rundt Frøylandsvatnet. Det ligger på Serigstad, mellom Bryne og Njåskogen. Foto: Geir Sveen

– Dette heier vi på, kommer det kontant fra Høyres gruppeleder i Time, Andreas Vollsund.

Han leder også lokal utvikling som torsdag blir bedt om å sette kroken på døra for det som skulle bli den nye satsingen til Sofia Edbæk. Men politikerne kommer ikke til å følge den faglige innstillingen.

– Jeg håper at vi får et enstemmig vedtak, at alle partier sier ja. Landbruk handler ikke bare om å dyrke gress. Det er viktig å se nye muligheter. Og her skal det legges til rette for grønnsaker på en tidligere minkfarm. Klart vi må støtte det, sier Vollsund.

Han viser også til at det er gårdsutsalg både i Klepp og Hå. Det ville vært underlig hvis hans kommune sa nei til det samme, bare med ekstra servering.

Kan gi nye saker

Senterpartiets gruppeleder, den tidligere lederen i Norges Bondelag, Bjarne Undheim, ser at saken kan skape presedens. Partiet er opptatt av at det skal drives landbruk i områder som er regulert til landbruk, og at disse områdene ikke må fylles opp med for mange andre ting.

– Men planene på Serigstad kan vi være med på. De ligger innenfor det vi kan kalle landbruk pluss, sier Undheim.

Dermed kan Sofia Edbæk gjøre seg klar for en ny satsing. 48-åringen kom hit i 1997 som svensk fotballfrue, men da hun og Göran Bergortt skilte lag, ble hun bare igjen.

Hun ble en av de to kvinnene som startet det populære spisestedet Kjøkkenet på Bryne, og for innsatsen ble hun og Kari Haug Hansen hedret med kommunens byutviklingspris. For ett år siden – etter 17 år med Kjøkkenet som livsstil – takket Sofia for seg og har siden stått uten arbeid, mens hun har drømt om og planlagt sin nye base etter mal hjemme fra Sverige.

Ser til Sverige

Planen var å bygge et 120 kvadratmeter stort drivhus, ikke et som ligner på de store produksjonsanleggene på Jæren. Nei, det skal være hvitmalt og av tre, slik man for eksempel finner i Djurgården utenfor Stockholm.

Der ville hun dyrke grønnsaker både ute og inne for servering til turfolket. Hun ville også tilby ferske boller, og har allerede anskaffet seg en vedfyrt pizzaovn. Og kanskje kunne drivhuset brukes til selskap og bryllup.

– På mange plasser i Sverige er det slike drivhus som tilbyr litt servering og noen aktiviteter, ofte i tilknytning til turområder. Sjøl var vi ikke klar over at det er så mange som går tur forbi oss, enten på vei bare til Njåskogen eller rundt Frøylandsvatnet, forklarte hun og mannen Gisle Rugland da Aftenbladet kontaktet dem i sist uke.

Trosser faglig innstilling

Da var de ikke klar over den negative innstillingen til lokal utvikling på torsdag. De hadde følt at alle var så positive. Både vernemyndighetene, Statens vegvesen og alle gårdene rundt sa ja. Men verken Fylkesmannen i Rogaland eller rådmannen i Time ville åpne for en slik satsing på Serigstad, i et LNF-område inne i det som også er et kjerneområde for landbruk i regionplanen for Jæren.

– Det er viktig at kommunene har en restriktiv linje i søknader om etablering av andre næringer enn landbruk sentralt i aktive jordbruksområder. I slike områder er det viktig at det ikke blir etablert publikumsrettede eller trafikkintensive virksomheter som kan komme i konflikt med landbruket som her på Serigstad, skrev Fylkesmannen.

Rådmannen sluttet seg til dette, men så gjerne at paret starter med frukt og grønnsaker, men at salget ble gjort gjennom forhandlere – og rådet politikerne til å si nei.

Venter ikke omkamp

Utvalgsleder Andreas Vollsund regner ikke med at det blir nye runder med Fylkesmannen.

– Fylkesmannen har kommet med et råd om å si nei til planene, ikke fremmet en innsigelse, og derfor er det politikerne i vårt utvalg som avgjør dette endelig. Så når vi har gjort vårt vedtak, blir det opp til Sofia. Det hadde vært kjempeflott om vi fikk en slik rasteplass langs turløypa rundt Frøylandsvatnet, sier Vollsund.

