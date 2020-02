Her tar bilistene en spasertur i Ryfylketunnelen: – De var ute og gikk i 5 minutter

To biler parkerte i Ryfylketunnelen, hvor det er stopp forbudt. Fem personer spankulerte rundt og tok selfies.

Foto: Statens vegvesen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Vi oppdager fortsatt at det er mange som stanser i tunnelen for å ta bilder. Konsekvensen kan bli at tunnelen blir stengt, og vi ber nok en gang om at dere ikke stanser bilen i en havarinisje uten at dere trenger hjelp. I helgen ble det filmet to biler som stanset og to familier gikk fra den nærmeste havarinisjen til Fjellhallen. Vi har overvåkingsbilder der de tar selfies, valser halvveis ut i kjørebanen mens bilene suser forbi. En slik adferd er farlig, og vi ber nok en gang om at biler ikke stanser uten grunn, melder Ryfast-prosjektet på sine Facebook-sider.

– Sånn som ikke skal skje

Prosjektleder Gunnar Eiterjord åpnet Ryfylketunnelen for trafikk 30. desember.

– Dette er sånn som ikke skal skje og veldig beklagelig i en tunnel hvor det er stopp forbudt. Det var noen tilfeller den første uka etter åpning. Etter at det skjedde sist har vi hatt lite av det. Ingen vits å dramatisere. Dette er nok et spesielt tilfelle, sier Eiterjord.

– Hva om problemet øker når turisttrafikken til Preikestolen begynner for fullt fra påske?

– Da får vi se hvor stor problemstillingen er, men det får drifts- og vedlikeholdsavdelingen vurdere. Politiet kan slå ned på dette i forhold til veitrafikkloven, sier Eiterjord, som ennå ikke har fått avklaring fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om åpningsdatoen for Hundvåg- og Eiganestunnelen.

Noen gikk rundt i 9 minutter

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen har flere bilder av personene som var på tunnel-sightseeing.

– Vi har lagt ut bilder hvor personene ikke kan identifiseres. Vi har bilder av dem, hvor de tar selfies og når andre biler suser forbi. Jeg vet ikke om det var fastboende eller turister. Disse gikk rundt i 5 minutter. Og de var ikke de eneste som stanset i tunnelen sist helg. Det var flere andre biler som stoppet. Det var noen i natt også. De var ute i 9 minutter. Konsekvensen kan bli at hele tunnelen stenges dersom noen går over veien og inn i det andre tunnelløpet, forteller Ellingsen.

– Har dere registreringsnummer på bilene?

– Det er kun politiet som kan be om overvåkingsbildene, svarer Ellingsen.

Paragraf 17 i Veitrafikkloven sier at det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.

