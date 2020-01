Rotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter

Spekulasjonene om hvem som skal inn i regjering etter Frps sorti, har startet for fullt. Unge Høyre håper flere ministerposter slås sammen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Venstres Abid Raja (t.v.) og Sveinung Rotevatn nevnes som mulige kandidater til å gå inn i regjeringen etter Frps exit. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Birgitte Iversen

Kristian Skårdalsmo

Flere spekulerer på om tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide kan være interessert i en statsrådspost nå som Frp går ut av regjeringen. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse løftes fram av KrFU som en god statsrådskandidat. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Henrik Asheim (H) ønskes som ny statsråd av Unge Høyre. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrFs Tore Storehaug er ønsket som ny statsråd av KrFU. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tina Bru fra Høyre anses som en kandidat til å kapre en av regjeringens statsrådsposter. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sveinung Rotevatn (V), Henrik Asheim (H), Tina Bru (H), Abid Raja (V), Tore Storehaug (KrF), Ida Lindtveit Røse (KrF), Hans Olav Syversen (KrF) og tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide er blant navnene på spekulasjonslista over hvem som kan rykke inn i regjering når Frps sju statsråder går ut.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot håper imidlertid statsminister Erna Solberg (H) benytter anledningen til å kutte kraftig i statsrådsporteføljen.

– I dag har regjeringen 21 statsråder i tillegg til statsministeren. Det er altfor mange, sier Bruflot til NTB, som understreker at Unge Høyre er fornøyd med alle dagens høyrestatsråder.

Håper på ung fornyelse

Bruflot mener både samfunnssikkerhetsministeren, utviklingsministeren, eldre- og folkehelseministeren og digitaliseringsministeren kan legges under andre statsråder slik som tidligere.

– Så håper vi Erna Solberg tør å satse på noen unge, flinke folk i partiet, som for eksempel Henrik Asheim, sier Bruflot.

Asheim (36) er i dag finanspolitisk talsmann i partiet og er også blitt trukket fram som mulig ny nestleder i partiet.

Også KrFUs leder Edel-Marie Haukland håper på en ung fornyelse av regjeringen.

– For oss er det viktig å få inn unge folk, men det handler ikke først og fremst om alder, men om at vi har så mange unge kompetente og dyktige folk, og det er viktig å få dem inn i regjeringsapparatet, sier Haukland til NTB.

Hun trekker fram tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse (28) og stortingspolitiker Tore Storehaug (27) som ønskede kandidater for KrFU.

Haukland sier det for KrFU er svært viktig at utviklingsministeren forblir en egen ministerpost, og at KrF fremdeles kontrollerer denne.

Hareide-comeback?

Kilder i KrF trekker også fram Hans Olav Syversen, Inger Lise Hansen og Rebekka Ljosland som mulige kandidater. Spekulasjonene går også høyt om tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide nå kan være aktuell for en statsrådspost.

Fra Venstre trekkes særlig Sveinung Rotevatn (32) fram. Han er i dag statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Det er vel snart på tide at Rotevatn blir statsråd. Og så er det jo alltid noen spekulasjoner rundt Abid Raja. Så spørs det også hvor mange statsrådsposter det vil være å fylle, sier Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

I Høyre trekkes også Tina Bru fram av en kilde i partiet. 33-åringen, som er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson og leder av Høyres kvinneforum, er også en het kandidat til å gå inn som nestleder i partiet.

Exit-tidspunkt ikke avklart

Det er ikke avklart når Fremskrittspartiets sju statsråder formelt går ut av regjeringen, og når de nye overtar.

– Nå skal Erna og jeg ha noen samtaler framover for å ta tak i alle de praktiske utfordringene som følger i kjølvannet av dette. Men det er jo sånn at en statsråd sitter inntil man har fått avskjed i nåde hos Kongen i statsråd, uttalte Jensen under en pressekonferanse mandag.

Frp har i dag sju statsråder: Finansminister Siv Jensen, olje- og energiminister Sylvi Listhaug, samferdselsminister Jon Georg Dale, eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes, fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Hvor mange av disse postene som skal videreføres, og styrkeforholdet internt mellom de tre gjenværende partiene, er blant spørsmålene som må løses framover.

Høyre har i dag åtte statsråder i tillegg til statsministeren, mens Venstre og KrF har tre statsråder hver.

LES OGSÅ DISSE SAKENE OM FRPS EXIT FRA REGJERINGEN:

Publisert: Publisert 20. januar 2020 19:38 Oppdatert: 20. januar 2020 19:52

Les også

Mest lest akkurat nå