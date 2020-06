«Firerbanden» har fått permitteringsvarsel

Sannsynligheten blir lavere og lavere for at Ap, Frp, Sp og SV vil opptre som samlet blokk i forhandlingene om den nye krisepakken fra regjeringen.

Frp-leder Siv Jensen sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget. De to har funnet sammen i en rekke saker i forbindelse med håndteringen av koronakrisen, men ifølge Jensen er det ikke aktuelt med noe varig samarbeid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Naturlig allierte er de ikke.

Men under koronakrisen har Fremskrittspartiet gang på gang funnet sammen med de tre rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget.

Den såkalte firerbanden har tvunget igjennom store endringer i krisepakkene fra regjeringen.

Onsdag starter forhandlingene om enda en krisepakke. Men denne gangen regnes det som usannsynlig at firerbanden vil rotte seg sammen mot de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre.

Med koronakrisen mer på avstand er det ventet at partiene i stedet vil markere sine primære standpunkter tydeligere.

Den lange valgkampen

Tiltakspakken som nå skal opp til behandling, er blitt beskrevet som fase tre i kriseinnsatsen, der hovedmålet er å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi etter den omfattende nedstengningen i vår.

Alt i alt har pakken en ramme på 27 milliarder kroner.

Men forslaget inneholder også grep som tydeliggjør skillene mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener tonen ble satt for forhandlingene allerede da pakken ble lagt fram før helgen.

Som eksempel viser han til regjeringens forslag om kutt i formuesskatten på 1,3 milliarder kroner. Det er et forslag som vil øke forskjellene, advarer partilederen, som mener den nye krisepakken bærer preg av å være en del av den lange valgkampen før stortingsvalget i 2021.

– Det er gjenkjennelig, sier han.

– Vi får se på Stortinget om det er forslag vi kan få flertall for. Men Erna Solberg er jo tydelig allerede på lanseringsdagen på at det er Frp hun søker flertall med. Da vet vi at det er mer høyrepolitikk vi får.

Avviser varig samarbeid

Heller ikke i Frp er det stor appetitt for nye eventyr med de rødgrønne.

– Fremskrittspartiet er et selvstendig opposisjonsparti. Vårt mål er å samarbeide med dem som fremmer våre saker. Det blir ikke noe varig samarbeid med Arbeiderpartiet, sa partileder Siv Jensen til NTB i forrige uke.

Jensen kom med uttalelsen før regjeringens nye krisepakke ble lagt fram. Men under framleggelsen bekreftet statsminister Erna Solberg (H) at regjeringspartiene vil gå til Frp først når pakken kommer til Stortinget.

– Det gjorde de også med revidert nasjonalbudsjett, og det understreker at denne regjeringen sitter med støtte fra Frp, sier Støre.

– Siv peker på Erna, og Erna peker nå på Siv.

Ses i sammenheng

Det er ventet at forhandlingene om krisepakken vil bli koblet sammen med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Også her forhandler regjeringspartiene i første omgang med Frp.

Stortinget er også i sluttfasen av forhandlingene om skatteregimet for olje- og gassnæringen. Her ønsker regjeringen et bredt forlik. Men spriket har vært for stort mellom Ap, Frp, Sp og SV til at de fire partiene har opptrådt samlet.

Dermed gjenstår få store saker før sommerferien der firerbanden kan gjøre seg gjeldende.