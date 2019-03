Avslag til Hjelmeland-firma som ville avlive lakselus med elektriske støt

Hittil har Fiskeridirektoratet tildelt 10 utviklingstillatelse, ordningen der oppdrettere får tildelt gratis konsesjoner mot at de utvikler ny teknologi. 75 har fått avslag, og Askvik Aqua er den siste med negativt svar.

Det omsøkte konseptet består av to merder koblet sammen med et rør. Dette røret blir kalt Aquaclinic og beskrives som et system for autobehandling av lakselus og amøbegjellesykdom (AGD) i fire steg. Elektropuls skal avlive eller svekke lakselusa, som utgjør et stort problem i oppdrettsnæringen. Lus som ikke løsner fra laksen i første steg skal spyles gjennom dyser. Luftbobler skal fange opp løse lus og føre dem til et elektrofilter hvor all lus avlives.

Fiskeridirektoratet tildeler de lukrative tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.