Sandnes sier ja til sportssenter-kjøp – se dagens kommunestyremøte

– Vanligvis når Sandnes overtar eller bygger en idrettshall er det preget av glede. Slik er det ikke nå. Vi vet imidlertid at det er et hallbehov i Sandnes, så dette er den minst dårlige løsningen. Vi får glede oss over mer halltid til idretten, og lære av dette, sa Inger Klippen (H) under bystyremøtet.

Aftenbladet skrev i forrige uke at Sandnes og Stavanger kommuner ville overta aksjene til Forus Sportssenter for å unngå at senteret gikk konkurs.

For seks år siden vedtok politikerne i Sandnes og Stavanger at de skulle bidra med en selvskyldnergaranti for lån på Forus Sportssenter på henholdsvis 28,6 og 93,7 millioner kroner.

Den gang var Pål Morten Borgli svært positiv til å bidra med en garanti, og mente det var en helt ufarlig sak for kommunen om selskapet bak idrettsanlegget ikke skulle klare seg.

Én krone per aksje

Nå har styrene i de tre ulike seksjonene i Forus Sportssenter, varslet at de vil begjære oppbud innen 29. november. For å unngå dette, har rådmennene i Sandnes og Stavanger innstilt på at Stavanger og Sandnes skal kjøpe aksjene i Forus Sportssenter for én krone per aksje, totalt 30 kroner.

Samtidig vil de måtte innfri den gjenstående selvskyldnergarantien på henholdsvis 93 millioner kroner og 28 millioner kroner.

I sakspapirene skriver rådmannen at en eventuell overdragelse av Forus Sportssenter til kommunene vil redusere samlede tap for kommunene ved at blant annet Sola kommunes garantiansvar på 23 millioner kroner ikke utløses.

Med å si ja til rådmannens løsning, vil eiermodellen bli satt til at Stavanger kommune vil overta 77 prosent av aksjene og Sandnes kommune 23 prosent av aksjene.

– Vi må holde oss borte fra slike garantier

I dag er Forus sportssenter delt inn i tre ulike selskap, og det vil ifølge rådmannen kunne bli aktuelt å gå inn i en fusjon for å gjøre dette til et selskap, samt at også Sola kommer inn på eiersiden. Sola kommune vil også gå inn og dekke sin del av driften av anlegget.

– Dette er den beste måten for Sandnes å komme seg ut av dette på. Vi må holde oss borte fra å gi slike garantier i fremtiden, og ta lærdom av dette, sa Oddny Helen Turøy (KrF).

Det ble bekreftet i bystyret at alle utstyrs-leasingavtaler vil fortsette som de har gjort tidligere.

– Vi overtar aksjene og drifter videre. Det vil ikke bli noen endringer i driften, forklarte ordfører Stanley Wirak (Ap).

Det ble også diskutert om Sandnes skulle selge seg ut av anlegget etter hvert, men ifølge Sidsel Haugen, seniorrådgiver i kommunen, var dette noe de måtte komme tilbake til når en driftsavtale eventuelt skulle inngås.

Sandnes sa ja til å overta aksjene til Forus Sportssenter med 46 mot 3 stemmer (MDG). MDG ønsket at kommunen skulle betale ut selvskyldergarantien, men at kommunen så skulle la Stavanger og Sola drive senteret.

