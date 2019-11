Været: Oktober var unormalt kald

Selv om middeltemperaturen bare var 0,3 grader lavere enn normalt, har en de siste 20 år kun opplevd en kaldere oktobermåned i årene 2016, 2012, 2009, 2003 og 2002, skriver Roar Inge Hansen i Storm Geo.

Kjersti Svalland

Nedbørmengdene var nær det normale med 162 mm i Stavanger i løpet av 25 nedbørdøgn. Tre «penværsdager» er også nokså normalt. De inntraff 5.- 6.- og 29. oktober. Derimot har høstmåneden oktober vært vindmessig uvanlig rolig med kun tre dager med kuling på Sola.

Resten av landet

Årets oktober var den kaldeste på mange år i Norge. Vi må helt tilbake til 2009 og 2003 for å finne tilsvarende.

Ifølge Meteorologisk institutt lå månedstemperaturen for hele landet 1,4 grader under normalen.

– Relativt kaldest var det i Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark, der flere stasjoner hadde avvik fra 2 til nesten 4 grader under normalen. Et par stasjoner på Vestlandet hadde månedstemperaturer fra 0,1 til 0,5 grader over normalen, opplyser meteorologene.

Når det gjelder månedstemperatur, var den lavest på Sjufjellet i Balsfjord med 5,6 minusgrader. Så fulgte Sætertinden i Tjelsundet og Kistefjell i Lenvik med 5 minusgrader. Alle disse stasjonene ligger i Troms.