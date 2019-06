Karl Johan Raugstad er «årets sentrumsgaug»

– Vi håper at denne prisen vil bli mottatt som en anerkjennelse av hans viktige engasjement for sentrum gjennom flere tiår, og som en inspirasjon til fortsatt å bidra til at Sandnes sentrum utvikler seg som et attraktivt sentrum i regionen, skriver prosjektleder i Sandnes sentrum, Anne Paulsen i en pressemelding.

«Sentrumsgaugen» tildeles en person, bedrift eller organisasjon som gjennom arbeid, hobby, framferd eller lignende har gjort en spesiell innsats for Sandnes sentrum.

Satt kvalitetsstandard

Paulsen skriver at prisen tildeles Raugstad for hans store bidrag til Sandnes sentrum gjennom utviklingen av sine eiendommer i Langgata og St. Olavs gate.

– Raugstadprosjektet bidro sterkt til å sette i gang en fornyelsesprosess i sentrum og gjorde andre huseiere mer bevisste på kvalitetene i den historiske og kulturelle arven som skjulte seg bak de moderniserte fasadene i Langgata. Dette har bidratt til å løfte Langgata som et unikt gatemiljø til glede for byen og for alle de som besøker sentrum i Sandnes.

Gamlaværket trekkes også frem:

Lars Idar Waage

– Særpreg

– Med utgangspunkt i murhusene mot St. Olavs gate er også Gamlaværket utviklet til et særpreget serveringssted og hotell, med utgangspunkt i byens tegl- og potterihistorie. Nye prosjekter med oppgradering av nylig kjøpte eiendommer er også i gang.