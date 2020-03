Frp-opptur ble kortvarig – Senterpartiet suser forbi igjen

Fremskrittspartiet blir forbigått av Senterpartiet i en fersk meningsmåling, etter at regjerings-exiten ga partiet en kortvarig opptur.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Senterpartiet er igjen større enn Frp, viser en fersk meningsmåling. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller tallene motiverende, mens Frp-leder Siv Jensen mener endringen er en naturlig korreksjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 13 prosent, som er en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng fra forrige måling, viser en meningsmåling som Sentio har gjort for Nettavisen.

– Det er ingen overraskelse å se en naturlig korreksjon på meningsmålingene nå, etter oppsvinget vi fikk da vi gikk ut av regjering, sier Frp-leder Siv Jensen.

Senterpartiet får imidlertid en oppslutning på 17,5 prosent på marsmålingen, fram 3,4 prosentpoeng.

– Det er veldig solide tall for oss, og det er selvfølgelig motiverende, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Samtidig går samtlige regjeringspartier tilbake på målingen.

Høyre får et resultat på 18,8 prosent, som er tilbake 1,0 prosentpoeng. KrF og Venstre går litt tilbake og får begge en oppslutning på 3,4 prosent på målingen. De havner dermed under sperregrensen.

Målingen ble utført etter at det ble kjent at Trine Skei Grande trekker seg som leder for Venstre.

Det er en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng for Venstre og på 0,5 prosentpoeng for KrF fra februar.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Ap 24,6 (+0,6), MDG 7,3 (+0,5), SV 7,1 (-0,2), Rødt 2,7 (-1,2).