Rapport etter Sola-brannen: Burde sendt ut varsel til folk mye tidligere

Brannvesenets rapport etter brannen på Stavanger lufthavn, Sola, foreligger. Den konstaterer at det burde vært sendt ut varsel fra 110-sentralen til befolkningen mye tidligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Varslingen var for dårlig etter at det begynte brenne i et parkeringshus på Sola. Foto: Jon Ingemundsen

Carl Gunnar Gundersen Nyhetsredaktør

Rapporten fra Rogaland brann og redning IKS er klar. Den slår blant fast at varslingen var for dårlig.

Varslingstjenestene fra UMS (Unified Messaging Systems) benyttes til å varsle innbyggere om kritiske hendelser som gasslekkasjer, skogbrann, flom eller viktig informasjon som ved endringer i vann- eller strømforsyning.

I rapporten står det: «Det er viktig å utarbeide retningslinjer for bruk av UMS-varsling fra 110- sentralen til befolkningen, i samarbeid med Politiet og kommunene. Under denne hendelsen burde det ha vært sendt ut varsling mye tidligere. Dette ble vurdert, men argumentasjonen var et ønske om å ikke skape utrygghet i befolkningen, samtidig som man trodde den sterke vinden ville tynne ut røyken. En forhåndsdefinert, generell UMS-varsling med et stort nedslagsfelt, på et tidlig tidspunkt, bør vurderes i samråd med politi og kommune.»

«Samtidig må man kunne forvente at publikum følger med på de råd og informasjon som blir gitt i media under hendelsen. Det ble på et tidlig tidspunkt kommunisert fra innsatsledelsen at folk måtte holde seg borte fra røyken, og lukke dører og vinduer, samt stenge eventuell ventilasjon. Dette er

råd som blir gitt ved neste alle større branner, og som bør være godt kjent blant befolkningen.»

Som en oppsummering slår rapporten fast følgende:

• Regelverket som tillater oppføring av store parkeringshus uten tilstrekkelige sikkerhetsbarrierer.

• De menneskelige faktorene, som at det tok over 20 min fra brannen startet til vi kom i gang med slokking. Fravær av automatisk brannalarmanlegg fordrer publikums evne og vilje til å varsle og om mulig forsøke å slokke.

• Innsatsen ville startet tidligere dersom brannen hadde blitt varslet på et tidligere tidspunkt.

• De ytre faktorene, som vær og vind, spilte ikke på lag med oss denne dagen. Vindkast på over 40 knop, målt fra vindmåler på stigebil. Sterk vind bidro til at å eskalere brannen og ikke ventilere den, slik analysemodellene forutsetter som kriterie for å velge bort ulike sikkerhetsbarrierer.

• Byggets tekniske utforming med bæreevne på 10 min. forhindret innvendig slokking på et tidlig stadium i slokkeprosessen. Det ble en langvarig og krevende innsats.

Forfattere bak rapporten er Lasse Grahl-Jacobsen, branninspektør

fagansvarlig brannutredning, Kenneth Vik, branninspektør og

Marita Eik, prosjektrådgiver.

