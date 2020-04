Mann i 40-årene omkom i kiteulykke i Hunnedalen

En mann i 40-årene fra Rogaland har mistet livet i det politiet karakteriserer som en tragisk ulykke i Sirdal.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Ulykken skjedde i området mellom fylkesvei 45 og turisthytten Tomannsbu i Sirdal. Foto: Jarle Aasland

Tommas Torgersen Skretting journalist

– Mannen var del av en gruppe, men skal være den eneste som kitet. Vi fikk melding fra AMK om det som har skjedd klokken 15.25 skjærtorsdag, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Ulykken har skjedd i Hunnedalen, like over fylkesgrensen til Agder i Sirdal kommune, et sted mellom fylkesvei 45 og Tomannsbu.

Det var mannskap fra Luftambulansen som fant mannen, som ble bekreftet død på stedet.

Ved 19.30-tiden bekrefter politiet at de pårørende er varslet.