Full fyr i kafé på Undheim

Karlsbu Kafé på Ungheim står natt til fredag i full fyr.

Foto: Ronny Hjertås

Klokken 00.31 fikk politiet melding om at det brant i en kafé i Buevegen på Undheim i Time. Meldingen gikk ut på at det trolig ikke befant seg personer i bygget.

Nødetatene rykket ut til stedet.

Like etter klokken 01 melder politiet at brannvesenet arbeider med å begrense brannen, og at eieren av bygget er på stedet.

Både Undheimsveien og Buevegen er sperret. Det skal være gassbeholdere på stedet, og det er derfor opprettet 300 meters sikkerhetsavstand.

Foto: Ronny Hjertås

Vindforholdene på stedet er gunstige, så ingen fare for videre spredning. Klokken 01.22 melder politiet at brannvesenet skal ha kontroll på brannen.

Saken oppdateres.