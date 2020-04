Kafé på Undheim totalskadet i brann i natt

Karlsbu Kafé på Undheim brant nærmest ned til grunnen natt til fredag.

Da brannvesenet kom til stedet, var bygget overtent. Foto: Ronny Hjertås

Klokken 00.31 fikk politiet melding om at det brant i en kafé i Buevegen på Undheim i Time. Meldingen gikk ut på at det trolig ikke befant seg personer i bygget.

Nødetatene rykket ut til stedet.

– Da vi kom til stedet, var det full overtenning, og taket var i ferd med å rase. Vi fikk etablert vannforsyning fra et vatn i nærheten. Det var ikke personer i bygget, opplyser innsatsleder på stedet, Helge Åsland fra Hå brannvesen, til Aftenbladet.

Dyr måtte evakueres

Like etter klokken 01 meldte politiet at brannvesenet arbeidet med å begrense brannen, og at eieren av bygget var på stedet.

– Kafeen grenser til en driftsbygning, der det var dyr. Disse var evakuert av eieren før vi kom til stedet. Det var også en traktor i bygningen, som vi fikk ut, sier Åsland.

I den ene enden av bygget som brant, ble det oppbevart noen flasker med propan. Dette skapte ekstra utfordringer, og det ble derfor opprettet en 300 meters sikkerhetssone rundt bygget.

To tredeler av bygget er helt utbrent. Foto: Ronny Hjertås

To tredeler totalskadet

Vindforholdene på stedet var gunstige, så det var ikke fare for videre spredning. Klokken 01.22 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

– Gassbeholderne er lokalisert og kjølt ned, så faren for eksplosjon er over. Det var et brannskille i bygget, og vi fikk derfor stanset brannen før alt tok fyr. Men to tredeler av bygget er totalt utbrent. Vi driver nå etterslukking, sa innsatsleder Åsland klokken 02.15.

Både Undheimsveien og Buevegen var sperret i rundt to timer.

– Disse er nå åpnet for trafikk igjen, og sikkerhetssonen er opphevet, opplyste operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt klokken 02.40.

Startet i 1964

Karlsbu Kafé og Selskapslokaler eies og drives i dag av Siri Marie Kartevoll, ifølge Karlsbu.net:

«Det var foreldrene hennes, Judith og Bjarne, som startet det hele i 1964, da de kjøpte 5 mål jord for å realiserer en drøm om å etablere en bensinstasjon her. I 1972 bygget de hus på denne tomten.

Ideen om en bensinstasjon har siden da videre utviklet seg til en kafé og videre til selskapslokaler med ulike arrangementer.

Steg for steg har de bygget på og vidererutvidet sin forretningsidé .»

Første del ble bygget i 1989, og dette var på 70 kvadratmeter. Andre del ble bygget i 1992, mens tredje del kom opp i 1997. I 2004 ble fjerde del bygget, og hele bygningen er i dag på rundt 1000 kvadratmeter.