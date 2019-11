Ketil Solvik-Olsen fortsetter med samferdsel i ny jobb

Forus PRT var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier. Og i august i år lanserte selskapet en ny utgave av en førerløs buss på Forus for kjøring mellom Vestre Svanholmen og Koppholen.

Nå blir tidligere samferdselsminister for Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen, seniorrådgiver for selskapet. I sin tid som statsråd arbeidet han med å modernisere lovverket for å tillate autonome kjøretøy.

– Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror jeg at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden. Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensial, sier Solvik-Olsen.

Bak Forus PRT står Seabrokers, en sentral aktør innen næringseiendom på Forus, og Boreal Transport, som fra 1. juli eier halvparten.

Fredrik Refvem

Nå blir neste steg å få på plass en testplass for selvkjørende kjøretøy på Forus.

Solvik-Olsen gleder seg.

– Det vil styrke oss i den internasjonale konkurransen om å utvikle teknologi og etablere arbeidsplasser. Norge ligger jo langt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi har gode mobilnett, en befolkning som er positiv til ny teknologi, offensive kollektivselskap og god samarbeidskultur med lite hierarki. En testarena kan bli en verdifull møteplass som binder sammen bredden av norsk kompetanse, sier Solvik-Olsen i en melding.