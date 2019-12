Da menigheten ble presset til å endre julestjerna, tok han saken i egne hender

De siste årene har pinsemenigheten Klippen satt opp en lysende stjerne på Jørpelandsholmen. Strand kommune har oppfordret menigheten til å gi stjerna ny utforming, slik at den ligner en tradisjonell julestjerne. Bakgrunnen er at flere har reagert på at stjerna er utformet som en Davidstjerne, et nasjonalt symbol for jødene og for staten Israel. Kritikerne mener at stjerna derfor ikke passer i det offentlige rommet på Jørpelandsholmen. Kommunen er enig i at parkområdet skal være et nøytralt sted.

Tor Inge Jøssang

– Stjerna er fin den

Trond Langeland kommer gående over gangbrua. I neven har den pensjonerte læreren en verktøyboks, men ikke for å fjerne den nye Davidstjerna som ble hengt opp natt til første søndag i advent. Den faste gjengen som driver dugnad på Jørpelandsholmen er i ferd med å lage en ny grillhytte, til glede for alle som nytter byparken. De bruker et mobilt sagbruk til å sage planker av tømmer som er hogd på holmen. Langeland har fått med seg stjerne-debatten og kikker opp på den lysende kreasjonen.

– Vet ikke om jeg skal blande meg. Kan de ikke bare bale på, sier han og humrer.

– Hva synes du om stjerna?

– Stjerna er fin, den. Jeg har ingenting mot den, sier Langeland, før han rusler videre for å begynne dagens innsats for fellesskapet.

– Har ikke søkt

Davidstjerna er hengt opp uten godkjenning fra Strand kommune.

– Den er satt opp på offentlig grunn uten at jeg har søkt, så jeg ser ikke bort fra at den blir tatt ned. Den er ikke særlig bra konstruert og kan også blåse ned, sier Thomas Søyland, som står bak.

Tor Inge Jøssang

Søyland brukte planker fra et gammelt bedehus til å lage konstruksjonen. Han har opprettet Facebook-gruppa «La julestjerna henge» og lagt ut en video hvor han forklarer bakgrunnen. Gruppa har fått over 1200 medlemmer siden den ble opprettet søndag morgen.

– Jeg prøver å avpolitisere bruken av Davidstjerna. Det er ikke alle som klarer å skille den fra politikk, og dette vises at det er en viss substans i kommunens tankegang. Problemet er at vi utsletter mangfoldet og tradisjoner i vår søken etter å nøytralisere alt. Grunnen til nøytraliseringen er redselen for å tråkke folk på tærne, sier Søyland, som kritiserer det han kaller krenkesamfunnet.

Klippen Jørpeland

Omtalt i Isreal

Saken har skapt forargelse utover kommunegrensene. Strand kommune beskyldes for antisemittisme. Også flere medier i Israel har omtalt saken. «A Norwegian mayor asked a church to replace its traditional Star of David Christmas decoration due to complaints that it’s too associated with Israel and Jews», heter det i Jerusalem Post.

– Det er ekstrem pågang. Jeg blir pepret med meldinger gjennom Facebook, Messenger, SMS og e-post. Folk kommenterer også på kommunens sider. Det er veldig mye ufint og useriøst, synes Lauvsnes.

– Hva vil kommunen gjøre med stjerna som nå er hengt opp?

– Vi har ikke tenkt å gjøre noen ting. Vi har ikke forbudt bruken av Davidstjerna, bare henstilt Klippen på bakgrunn av at det er kommet reaksjoner på deres stjerne hvert år de siste årene. Dette viser at det er følelser rundt dette. Vi ønsker at kommunens eiendommer og friluftsområdet skal være et nøytralt område, svarer Lauvsnes.