Var sommeren virkelig bedre i fjor? Eller verre?

Vi mimrer ofte om somrene som var. «I fjor var det mye bedre». «Husker du kalde sommeren for tre år siden?» Vel, her har fasiten.

Møllebukta ved Hafrsfjord er en populær badeplass i Stavanger. Dette bildet ble tatt i juli 2018, en varm dag i en varm sommer. Foto: Tommy Ellingsen

Jonas Vikingstad Journalist

Sommeren er en årstid folk flest gleder seg til. Sjeldent er godvær, eller fraværet av godvær, et større diskusjonstema enn i ferien om sommeren. Noen liker tropetemperaturer, mens andre foretrekker sommervær som vaker rett under 20-tallet, målt i celsius.

Sommeren og været på denne årstiden er heller ikke sjeldent offer for mer eller mindre presis mimring.

«Sommeren i fjor var mye bedre enn i år.»

«Husker du sommeren for fem år siden, da koste vi oss, da.»

«Jeg kan knapt huske det regnet sist sommer»

Bjørnstjerne Bjørnson skrev en gang at man ikke må tro sin egen hukommelse. Vel, i denne artikkelen kan du teste din hukommelse. Var sommeren for fem år siden like dårlig som du husker? Var sommeren i fjor spesielt tørr?

Vi har tatt en gjennomgang av somrene de siste ti årene. For ordens skyld: Med sommer mener vi i denne sammenheng juli måned. Vi har sett på temperaturene og mengden nedbør i Stavanger.

Gjennomsnittstemperatur i Stavanger - juli 2011 – juli 2020:

Juli 2011: 15,2 Juli 2012: 14,1 Juli 2013: 15,5 Juli 2014: 18,7 Juli 2015: 13,9 Juli 2016: 14,7 Juli 2017: 14,2 Juli 2018: 17,4 Juli 2019: 15,3 Juli 2020: 13,4 Gjennomsnittstemperatur for juli i Stavanger: 15,4

Varmeste dag i Stavanger - juli 2011 - juli 2020:

Juli 2011: 23,2 23. juli Juli 2012: 26,2 6. juli Juli 2013: 26,2 23. juli Juli 2014: 30,2 24. juli Juli 2015: 28,5 2. juli Juli 2016: 27,3 20. juli Juli 2017: 26,2 20. juli Juli 2018: 34,3 27. juli Juli 2019: 33,2 26. juli Juli 2020: 21,9 31. juli Gjennomsnittlig makstemperatur Stavanger (juli 2011 - juli 2020): 27,7

Gjennomsnittlig minstetemperatur Stavanger - juli 2011 - juli 2020:

Juli 2011: 10,2 Juli 2012: 8,4 Juli 2013: 8,5 Juli 2014: 9,8 Juli 2015: 7,8 Juli 2016: 7,2 Juli 2017: 8,2 Juli 2018: 9,4 Juli 2019: 6,8 Juli 2020: 7,4 Gjennomsnittlig minstetemperatur Stavanger (juli 2011 - juli 2020): 8,4

Nedbørsmengde Stavanger (mm) - juli 2011 - juli 2020.

Juli 2011: 146,6 Våtest: 20 juli (32,4 mm) Juli 2012: 161,4 31. juli (50,9) Juli 2013: 43,1 9. juli (9,1) Juli 2014: 77,7 7. juli (16,9) Juli 2015: 77,6 19. juli (17,4) Juli 2016: 122,2 28. juli (18,8) Juli 2017: 125,5 16. juli (16,7) Juli 2018: 16,9 29. juli (10,3) Juli 2019: 116,4 31. juli (47,5) Juli 2020: 240,5 27. juli (36,2) Gjennomsnittlig nedbørsmengde Stavanger 112,8

Dette bildet ble tatt 20. juli 2020. Et betegnende bilde for juli-måned i Stavanger det året. Vått. Foto: Jan Inge Haga

Varmest i 2014

Som du ser av oversikten, var den varmeste sommeren de siste ti årene sommeren i 2014. Da hadde vi en snittemperatur på nesten 19 grader i juli.

Kanskje du husker at fjorårssommeren var dårlig? Vel, du tar ikke helt feil. Det var i alle fall den kaldeste sommeren i Stavanger på ti år. Fjoråret var også det året hvor det regnet desidert mest, hele 240 millimeter kom det i juli.

De siste ti årene er det 2019 som kan skilte med den kaldeste dagstemperaturen i juli i Stavanger. Da stanset kvikksølvet i gradestokken på 6,8 grader 5. juli. Likevel kommer sommeren i 2019 ut som en av de bedre de siste årene, med en snittemperatur på 15,3 grader i juli.

Husker du 27. juli 2018 spesielt godt? Det kan nok hende. Dette er nemlig den varmeste dagen i juli, ikke bare i Stavanger, men i Rogaland, siden målingene startet. Da ble det målt hele 34,3 grader på Våland, og dermed var varmerekorden fra 1975 slått.

Dette bilde ble tatt av Aftenbladets fotograf på den varmeste dagen i fylket siden målingen startet; 27. juli 2018. Her sitter Vanessa Paraiso fra Madrid og nyter temperaturen på Våland. Foto: Jan Inge Haga

Status så langt i år

Hva synes du om sommeren i år? I overkant våt? Eller synes du kanskje den er helt passe?

Statistikken for måneden er ikke klar, all den vi bare er halvveis i juli. Likevel kan vi lese noe ut av det som har kommet på månedens 15 første dager.

Snittemperaturen denne måneden ligger foreløpig på 16,6 grader. Dette betyr at vi så langt har hatt en varmere juli enn det som er gjennomsnittlig. Så langt har vi også fått 86,4 millimeter nedbør, som betyr at om de neste 15 dagene ligner de første, vil vi få en ganske våt Stavanger-juli.

I tabellen over nedbørsmengder ser du at de tyngste regnværsdagene som regel kommer i slutten av måneden. Det gjør også de varmeste dagene. Om dette holder stikk i år også, betyr det at vi både har våtere og varmere dager foran oss.