Brudd på vannledning i Lagårdsveien – flere veier og Hillevågtunnelen ble stengt

Et brudd på en hovedvannledning i Lagårdsveien førte seint torsdag kveld til oversvømmelse på Våland i Stavanger. Hillevågtunnelen og flere veier måtte stenges.

Det var oversvømmelse ved Hillevågtunnelen sent torsdag kveld. Foto: Tipser

Publisert: Publisert: I går 23:40

– Det kommer vann opp fra asfalten. Veien er stengt fra rundkjøringen på østre side av Hillevågstunnelen og til Kilden. Politiet og vegvesenet dirigerer trafikken i området, sa operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt like etter klokken 23.30.

Omkjøringsveier var E39 eller smågater på Våland.

– Bruddet er på en av hovedvannledningene, som ligger i Lagårdsveien. Akkurat nå renner det såpass mye vann her at veien ser ut som ei elv, sier Willy Vanvik Brattelid, som er kommunens innsatsleder på stedet, til Aftenbladet like før midnatt.

Vannet strømmer opp fra asfalten på Lagårdsveien i Stavanger. Foto: Leserbilde

– Det er også veldig mange i byen som får brunt vann i kranene nå. Dette rammer husstander på Våland, Tjensvoll, Madla, Bekkefaret og Eiganes, sier Thomas Bore Olsen i kommunikasjonsavdelingen i Stavanger kommune.

Politiet og brannvesenet var på stedet, og folk fra avdelingen for vann og avløp i kommunen jobber på spreng for å fikse bruddet.

– Vi har alle mann i arbeid, og de vil fortsette ut over natten. Men vi får nok ikke fikset dette før fredag, sier Brattelid.

Veien så på et tidspukt ut som ei elv. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Det er snakk om veldig mange liter vann, sier kommunens innsatsleder, Willy Vanvik Brattelid. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Ingen husstander skal være helt uten vann, men mange vil få brunt vann i kranene.

– Da må de la kaldtvannet renne fra det laveste tappepunktet i huset helt til vannet er klart igjen, sier Brattelid.

Årsaken til bruddet er foreløpig ikke kjent. Vannledningen er gammel, Brattelid anslår at den er fra -50- eller 60-tallet.

Klokken 00.40 hadde kommunens folk fått stengt av det meste av lekkasjen.

– Det strømmer fortsatt ut litt vann, men ikke i nærheten av de mengdene som kom i starten, sier Brattelid.

Veien var stengt fra Cirkle K-stasjonen på Lagårdsveien til Kilden i Hillevåg. Foto: Leserbilde

Veiene var da i ferd med å bli åpnet, men unntak av bussfeltet på strekningen fra tunnelen og til Strømsbrua. Det må holdes stengt inntil videre.

– Nå skal vi få sperret av skikkelig, slik at ingen faller ned i hullet. Fredag må vi få på plass gravemaskin, sier Brattelid.

Artikkelen oppdateres.