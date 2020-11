Mellom steinene på Regestranden ble 44 år gamle Sigbjørn Sveli fra Bryne funnet mandag 9. desember. Tre dager senere, da politiet hadde avsluttet sine tekniske undersøkelser på funnstedet, ble det satt ned et lys på stedet. Mandag starter rettssaken mot de to mennene som er tiltalt for å ha tatt livet av 44-åringen. Foto: Jarle Aasland