To covid 19-smittede tok tog fra Sandnes til Egersund

To nye smittetilfeller er registrert i Egersund søndag. De kom til Sola med fly og tok toget videre mens de skal ha vært smittet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

To koronasmittede tok tog fra Sandnes til Egersund fredag. Foto: Pål Christensen

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Eigersund har nå 39 tilfeller av Covid-19. I forhold til folketallet gjør det Eigersund til en av de hardest rammede kommunene i Rogaland. I følge en oversikt i VG, så er Eigersund den eneste kommunen i fylket som er rød. De aller fleste tilfellene dreier seg om smitte som utenlandske arbeidere tar med seg fra hjemlandet når de vender tilbake etter noen uker fri. Hovedsakelig dreier dette seg om polakker som jobber på Aker Solutions. De to siste tilfellene kom med fly til Sola og valgte å ta tog fra Sandnes til Egersund.

Kommunikasjonssjef Leif Broch i Eigersund forteller at tilfellene ble registrert søndag. De skal ha tatt toget mens de var smittet. Aftenbladet vet ikke hvordan de kom seg fra Sola til Sandnes eller fra Egersund stasjon til oppholdsstedet i Eigersund kommune.

– Derfor er dette en melding til alle som har tatt toget fra Sandnes sentrum til Egersund på fredag 23.10 med avgang Sandnes sentrum kl:18:10 og ankomst Egersund kl 19:06: Ha skjerpet oppmerksomhet i forhold til utvikling av symptomer og ha en lav terskel for testing. Dette fordi to personer som har fått positiv prøvesvar, tok dette toget, sier Broch.

Det jobbes fortsatt med smitteoppsporing og kartlegging av nærkontakter. Dette skjer i nært samarbeid med andre kommuner og FHI. Flere personer som er definert som nærkontakter, er allerede satt i karantene. Det er foreløpig ikke registrert annen lokal smittespredning.

Kommunikasjonssjef Leif Broch kommenterer det at Eigersund er en rød kommune slik:

– Nå er det slik med statistikk at den kan brukes til ulikt. At Eigersund nå er definert som "rød kommune" gir jo ingen praktisk informasjon om lokal smittespredning. I tillegg er jo også noen av "våre" tilfeller innbyggere som har bostedsadresse i kommunen, men som ikke oppholder/har oppholdt seg her i smitteperioden. Dermed blir tallet for lokal smittespredning i realiteten svært mye lavere enn totalantallet.