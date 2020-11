17-åring i Stavanger frifunnet for voldtekt av medelev

I Stavanger tingrett ble tiltalte dømt til lang fengselsstraff for å ha voldtatt en medelev to ganger. I Gulating lagmannsrett frifinnes han for voldtekt. I stedet dømmes han til samfunnsstraff for ransforsøk. Foto: Fredrik Refvem

Det er et «høyst underlig sammentreff» i saken, og retten mener at bevis støtter teorien om at et seksuelt overgrep har skjedd. Likevel frifinnes tiltalte for voldtekt.