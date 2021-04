Avventer smittesituasjonen gjennom påsken

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune følger smittesituasjon nøye, og vil på mandag gjøre en ny vurdering av om det er nødvendig med nye tiltak.

Ordfører Kari Nessa Nordtun, her sammen med smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, var langfredag formiddag i møte med beredskapsledelsen i Stavanger for å vurdere om det er nødvendig med nye koronatiltak. Foto: Fredrik Refvem

– Smittetallene har gått litt ned de siste dagene, samtidig er det færre som tester seg i høytiden. Vi avventer derfor å beslutte strengere tiltak før vi ser hvordan dette utvikler seg, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Etter at det tirsdag 30. mars ble registrert 27 nye smittetilfeller i Stavanger, vurderte beredskapsledelsen å innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Av de 27 var fem ukjente. 853 testet seg tirsdag. Onsdag og torsdag gikk smittetallene ned til 13 og 17, henholdsvis 730 og 505 testet seg. Fire av de 30 siste smittetilfellene har ukjent opphav.

– Vi er fortsatt urolige for at det er en del ukjente smittetilfeller. Vi kommer til å følge situasjonen nøye framover, og har konkludert med at vi tar et nytt møte mandag, sier ordfører Kari Nessa Nordtun som oppfordrer alle til å følge smittevernrådene, også i høytiden.

Kan bli nye regler

Hvis de nasjonale tiltakene ikke har effekt og smittetallene ikke går ned de nærmeste dagene, kan kjøpesentre og treningssentre i kommunen bli stengt. Det kan bli forbud mot arrangementer. Forbud mot idrett og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge kan også bli aktuelt.

– Mesteparten av smitten skjer fortsatt i hjemmene og andre steder innendørs der folk er ganske tett på hverandre. Hvis smitten ikke går ned, må vi regulere alle kontaktpunkter, advarte Runar Johannessen onsdag.

Disse reglene gjelder nå:

Alle arrangementer bør avlyses

Maks 2 personer på besøk

Unngå unødvendige reiser

Begrens antall nærkontakter i løpet av en uke.

Hold 2 meter avstand til andre utenfor egen husstand

Ha lav terskel for å teste deg, også ved lette symptomer

18 daglige tilfeller i snitt

Fire pasienter er innlagt på SUS med korona. En stadig økende andel av risikogruppene er vaksinerte. Og i snitt har Stavanger hatt 18 daglige smittetilfeller de siste to ukene.

– Erfaringsvis vet vi at det tar noe tid fra smittetoppen til vi ser det igjen i økte sykehusinnleggelser. Nå har vi flere tilfeller av ukjent smittekilde og det dukker opp nye smitteklynger fortløpende. Dette uroer oss, sier Kari Nessa Nordtun onsdag.

Torsdag 1. april ble registrert smitte i Qmarkå FUS barnehage på Hundvåg. Det ble også registrert ett nytt tilfelle på St. Svithun skole.

Teststasjoner åpent hele påsken

Smittevernoverlegen minner om at folk må holde seg hjemme hvis de har symptomer, også milde. Folk må ha lav terskel for å teste seg. Stavanger kommune har god kapasitet på teststasjonene, og det er mulig å teste seg hver dag i hele påsken i vanlig åpningstid 08.30-22.00.