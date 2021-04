Etterforsker kritiserer politirutiner i savnet-saker

Årlig mottar politiet opp mot 1900 meldinger om nordmenn som er blitt borte. Ifølge politioverbetjent Kenneth Berg kan viktige spor i alvorlige kriminalsaker gå tapt fordi politiets rutiner ikke er gode nok.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kenneth Berg har forsket på hvordan norsk politi håndterer saker om personer som blir meldt savnet. Adrian B. Søgnen

Berg jobber som etterforskningsleder i drapsavsnittet i Vest politidistrikt. I fjor leverte han en masteroppgave om hvordan norsk politi håndterer saker om personer som blir meldt savnet. En av konklusjonene var at det kan være tilfeldig hva slags handlinger meldingene utløser hos politiet.

– Det er ikke tvil om at det i statistikken over savnede personer også finnes personer som er tatt av dage. Det som gjøres eller ikke gjøres av politiet i en innledende fase av en forsvinningssak kan være helt avgjørende for utfallet eller oppklaring av disse sakene. Dessverre kan håndteringen av savnet-saker kan være vilkårlig, avhengig av for eksempel hvem som fatter beslutninger rundt saken og ressurssituasjonen i øyeblikket savnet-meldingen leveres inn, sier Berg til Aftenbladet.