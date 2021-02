Tre nye smittetilfeller i Stavanger - ett i Sandnes

Stavanger melder om tre nye smittetilfeller lørdag, og Sandnes har ett. Fire er smittet i Haugesund, hvor alle er knyttet til kjent utbrudd i området.

Totalt tre personer testet positivt på koronavirus i Stavanger lørdag.

En av de smittede er nærkontakt. En er reiserelatert etter innlandsreise. Den siste har usikker smittekilde.

De tre er fordelt på følgende aldersgrupper:

10-19

20-29

40-49

315 personer testet seg ved Stavanger Forum lørdag.

Stavanger kommune melder samtidig at de forlenger meldeplikten for arrangementer med over ti deltakere.

Ett smittetilfelle i Sandnes

Sandnes kommune melder om ett nytt smittetilfelle lørdag.

Den smittede er en mann på 40-50 år, og smitteveien er kjent.

Lørdag meldte Sandnes kommune at en ansatt ved Sandnes helsesenter har påvist smitte. Alle pasientene i på avdelingen testet negativt.

Vi har to smitteklynger med forgreininger i hele regionen; St. Svithun videregående skole og det som startet som mutert virus i Klepp.

Det blir ikke opplyst om de nye tilfellene i Stavanger eller Sandnes er relatert til noen av disse klyngene.

Fire nye smittetilfeller i Haugesund

Fire nye personer har påvist koronasmitte i Haugesund siste døgn, melder kommuneoverlege Jostein Helgeland.

Alle de fire er tilknyttet kjent utbrudd i regionen.