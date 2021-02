Fylkesutvalget tar ut innsigelsen for et næringsområde på 787 dekar som ligger sør for Fjermestadvegen og lengst borte fra trafostasjonen som nå bygges her på Kalberg. Betingelsen er at andre kommuner på Nord-Jæren bidrar med minimum 300 dekar for å realisere det som kan skje i Time, at nabokommune tilbakefører areal som de selv har vedtatt til utbygginger. Pål Christensen