Primær­kontakten til Gry (77) til­talt for å ha tatt nes­ten 160.000 kroner fra henne

Ellen Gry Noer (77), til venstre, har vært psykisk utviklingshemmet siden hun var liten. Storesøster Karin Noer (85) er nærmeste pårørende. Jarle Aasland

I over to år skal primærkontakten i bofellesskapet ha tappet kontoene til psykisk utviklingshemmede Ellen Gry Noer (77). Hele morsarven på over 300.000 kroner er borte, ifølge pårørende.

– Ja, sier Ellen Gry Noer (77) når storesøster Karin Noer (85) spør om hun har det bra.

Gry, som familien kaller henne, svarer helst «ja» og «nei» på spørsmål. Noen ganger sier hun litt mer.

Hun bor i Morteveien og Skeisvika bofellesskap på Hundvåg, der hun er avhengig av tett oppfølging.

Slik hun har vært siden hun fikk meslinger som 6-åring. Virussykdommen utviklet seg til hjernebetennelse, som tok bort den Gry var.