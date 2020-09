Hærverk på gigantlifter i Høg-Jæren vindpark

To lifter i vindmølleparken på Høg-Jæren er utsatt for skadeverk. Saken er meldt til politiet, skriver Jærbladet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Einar Hognestad i Hognestad AS eier de to liftene som er utsatt for skadeverk. Arkivbilde. Foto: Jon Ingemundsen

Benedicte Øhren Danielsen Journalist

Mandag oppdaget Kenneth Puntervold noe snodig med den ene av de to store liftene som står i Høg-Jæren vindpark.

– Jeg tenkte først at det kanskje var noen som arbeider her som hadde gjort noe feil, men straks jeg kom bort til maskinen, så jeg at noe uvanlig hadde skjedd, sier sjefen for vindparken, Kenneth Puntervold til Jærbladet.

Da han kom nærmere, oppdaget han at nøkkelboksen var knust. Den andre liften av samme type var også utsatt for hærverk, og da han forsøkte å skru den på, kom det opp en flere feilmeldinger. Det viste seg at flere ledninger var revet ut. GPS-ene på liftene avslørte de hadde blitt brukt på et tidspunkt på der ingen var på jobb.

– Det er bare trist, sier Puntervold til lokalavisen.

Liften har en arbeidshøyde på 58,7 meter og blir brukt til vedlikehold på vindturbinene. Arkivbilde. Foto: Jon Ingemundsen