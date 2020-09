Bare Venstre vil rive P-Jorenholmen

P-Jorenholmen blir stående, men det åpnes nå for å omdisponere deler av parkeringsarealet til andre formål. Foto: Lars Idar Waage

Utregningene om at det vil koste minst en halv milliard kroner å bygge et nytt parkeringshus på Fiskepiren fikk som ventet det politiske flertall til å legge en beskyttende hånd over utskjelte p-Jorenholmen.