Lye: Politiet etterforsker overgrep mot jente i barneskolealder

Politiet etterforsker overgrep mot jente på Lye – ønsker kontakt med vitner.

Det avsperrede området er like i nærheten av forsamlingshuset samt barneskolen og ungdomsskolen på Lye. Foto: Leserfoto

Tirsdag klokken 13.41 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune. Overgrepet skal ha skjedd i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og nedsiden av Lye ungdomsskule (se kart) en gang mellom klokken 13 og 13.30.

Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann.

Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

- Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som var i skogsområdet (se kart) i tidsrommet 12.30 og 14. Politiet ønsker dessuten å komme i kontakt med alle som har opplysninger som kan være av interesse, opplyser leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet kan kontaktes på telefon 51899427 eller nettsiden https://tips.politiet.no/web/. I tipsløsningen på nett kan man også laste opp bilder.

Politiet er tidlig i etterforskningen. Det er gjennomført flere avhør, og det vil bli foretatt

flere avhør i løpet av kvelden. Det er også foretatt rundspørringer i området på Lye.

Politiet har sperret av det aktuelle området, og det pågår undersøkelser.

Politiet var i aksjon på Lye i Time tirsdag ettermiddag. Foto: Leserfoto

Politiet har sperret av et større område på Lye i Time kommune tirsdag ettermiddag og kveld. Foto: Leserfoto