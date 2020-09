Etterforsker overgrep mot jente: Vil være uniformert politi på barneskolen onsdag morgen

Tirsdag ble et område på Lye i Time kommune sperret av etter at en jente var blitt utsatt for et overgrep. Onsdag blir det satt inn flere tiltak på skolen til jenta.

Politihunden Sidney og hundefører Stian er på stedet for å søke etter spor og gjenstander. Foto: Jon Ingemundsen

Tirsdag klokken 13.41 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune. Overgrepet skal ha skjedd i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskule (se kart lengre ned i artikkelen) en gang mellom klokken 13 og 13.30.

Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politi på skolen

Tirsdag kveld har Time kommune sendt ut et skriv til foreldre ved Lye skule med informasjon om hendelsen og hva som skjer videre.

– Vi ønsker at elvene skal føle seg trygge og ivaretatt på skolen og setter i verk flere tiltak fra onsdag morgen. Det vil være uniformert politi til stede ved skolen onsdag morgen. De vil være der for å trygge elevene og snakke med de elevene som ønsker det. Politiet vil også være til stede ved skoleslutt, melder kommunen.

Kommunen skriver videre at lærere vil bruke tid på å informere elevene om saken, og at skolen vil ha flere ansatte ute i friminuttene resten av uka. Helsesykepleier vil også være tilgjengelig for elever som ønsker noen å snakke med.

Politiet ønsker tips

Politiet på stedet tirsdag kveld. Foto: Jon Ingemundsen

- Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som var i skogsområdet (se kart) i tidsrommet 12.30 og 14. Politiet ønsker dessuten å komme i kontakt med alle som har opplysninger som kan være av interesse, opplyser leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Dahl sier til Aftenbladet at politiet håper å avhøre fornærmede i løpet av kvelden. Dette vil være et tilrettelagt avhør på grunn av jentas alder.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

– Det er fremdeles tidlig i etterforskningen. Vi har gjennomført en del avhør av vitner, både folk fra skolemiljøet og andre som har sett ting som kan være knyttet til hendelsen, opplyser Dahl.

En politihund bli bruk i området for å se etter spor og gjenstander.

Det avsperrede området er like i nærheten av forsamlingshuset samt barneskolen og ungdomsskolen på Lye. Foto: Leserfoto

– Tidlig i etterforskningen

Mens Aftenbladet er på stedet, er det flere personer som har kommet bort til politiet for å fortelle ting de har sett.

Dahl sier at politiet er i kontakt med både skole og kommune med tanke på håndtering og formidling av informasjon.

Foto: Sør-Vest politidistrikt

Politiet kan kontaktes på telefon 02800 eller nettsiden https://tips.politiet.no/web/. I tipsløsningen på nett kan man også laste opp bilder.

Politiet er tidlig i etterforskningen. Det er gjennomført flere avhør, og det vil bli foretatt flere avhør i løpet av kvelden. Det er også foretatt rundspørringer i området på Lye.

Politiet har tirsdag kveld sperret av det aktuelle området, og det pågår undersøkelser.

Politiet var i aksjon på Lye i Time tirsdag ettermiddag. Foto: Leserfoto

Politiet har sperret av et større område på Lye i Time kommune tirsdag ettermiddag og kveld. Foto: Leserfoto